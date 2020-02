La répression contre les personnes LGBTQ s'intensifie en Indonésie

Un projet de loi sur la «résilience familiale» a été proposé par des membres de la Chambre des représentants d'Indonésie. Le projet de loi définit l'homosexualité comme une déviance qui constitue une menace pour les familles et oblige les personnes LGBTQ à se présenter aux autorités pour réadaptation, et leurs familles à signaler les personnes LGBTIQ aux agences chargées de la «résilience familiale».

Le projet de loi, dévoilé dans l’édition du mercredi 19 février 2020 par le quotidien Jakarta Post, décrit la formation d'un organisme étatique responsable de la «résilience familiale» qui gérerait les «crises familiales dues à la déviation sexuelle» grâce à l'orientation spirituelle et à la réadaptation sociale, psychologique et médicale.

La loi proposée est la dernière évolution dans une situation de plus en plus hostile pour les personnes LGBTQ; le ciblage par le gouvernement et la violence des justiciers contre les personnes LGBTQ se sont intensifiés régulièrement au cours des 5 dernières années. L'Indonésie ne criminalise pas les relations homosexuelles au niveau national, mais la charia, qui interdit les relations homosexuelles, est en vigueur dans les provinces d'Aceh et de l'ouest de Sumatra. La loi nationale sur la pornographie, dont le libellé est vague et donc susceptible d'interprétation large, est largement utilisée pour cibler les personnes LGBTQ et, en 2018, une loi nationale criminalisant les relations homosexuelles a été proposée, mais n'a pas encore été adoptée.

Pour Jessica Stern, directrice exécutive d'OutRight Action International, «les nouvelles d'Indonésie sont extrêmement préoccupantes. Le projet de loi propose d’inscrire dans la loi que les personnes LGBTQ constituent une menace pour leur famille et doivent être « réhabilitées », modifiées et supprimées - en substance, obligeant les personnes LGBTQ par la loi à subir des pratiques de thérapie de conversion réputées réputées les institutions psychiatriques, comme la World Psychiatric Association, comme nuisibles et inefficaces. Cela intensifie non seulement la persécution croissante et déteste les personnes LGBTQ déjà confrontées, mais oblige également leurs familles à les dénoncer, ce qui rend les personnes LGBTQ encore plus vulnérables et isolées. »

Le projet de loi rappelle la loi de 2014 sur le mariage homosexuel (interdiction) au Nigeria, qui criminalise ceux qui connaissent ou «encouragent» les relations homosexuelles, criminalisant ainsi les amis et les familles des personnes LGBTQ. En outre, le projet de loi s'inscrit dans une tendance alarmante d'un certain nombre de pays proposant des réglementations plus strictes sur les relations homosexuelles.

En 2019, le Brunéi a finalisé la mise en œuvre de la charia qui prévoit la lapidation à mort pour les relations homosexuelles, et le Gabon a introduit une législation criminalisant les relations homosexuelles; une législation similaire est en instance en Égypte.

La persécution des personnes LGBTIQ s'est intensifiée en Malaisie et des rumeurs de poursuite de la criminalisation en plus de l'interdiction déjà existante des relations homosexuelles en Ouganda se poursuivent.

«L'introduction de lois sur la criminalisation là où il n'en existait pas, et la poursuite de la criminalisation dans les pays qui criminalisent déjà les relations homosexuelles, est un rappel effrayant d'une réaction mondiale croissante contre l'égalité des sexes et le droit des personnes LGBTQ d'être qui nous sommes et d'aimer qui nous choisissons, sans crainte de violence, de persécution ou d'emprisonnement», considère Jessica Stern d'OutRight Action International. «Cela devrait nous rappeler que le progrès ne peut pas être tenu pour acquis, et les mouvements LGBTQ doivent lutter non seulement pour le progrès, mais aussi contre la régression. »