Une des vedettes de Sense8 décroche un rôle dans Matrix 4

Un autre acteur ouvertement LGBT vient de s’ajouter à la distribution du quatrième épisode de la saga Matrix.

Selon le site Deadline, Brian J. Smith, qui a précédemment travaillé avec la réalisatrice et productrice de Matrix Lana Wachowski sur la populaire série Netflix Sense8, a été sélectionné pour faire partie de la distribution du film The Matrix 4, dont le tournage a débuté. En novembre dernier, Brian J. Smith, qui jouait Will Gorski sur Sense8, a fait sa sortie du placard.

Smith est le plus récent acteur à joindre la prochaine suite de Matrix aux côtés des membres de la distribution originale Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss et Jada Pinkett Smith.

Il a déjà été annoncé que Priyanka Chopra Jonas (Quantico) et Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) feront partie de la nouvelle mouture de Matrix.

The Matrix 4 devrait sortir en salles le 5 mars 2021.