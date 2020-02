Pour un meilleur sommeil, dormez avec l'odeur de votre partenaire…

Donc, une nouvelle étude dit qu'il y a un avantage pour la santé à dormir dans le pull de votre petit ami.

Selon les données psychologiques récemment publiées par l'Université de la Colombie-Britannique, les personnes exposées au parfum corporel de leur partenaire pendant la nuit ont un meilleur sommeil. Les chercheurs ont analysé le sommeil de 155 participants, pour en arriver à cette conclusion, qui vient d’être publiée dans Psychological Science.

Plus précisément, les participants devaient dormir un ensemble de taies d'oreiller enveloppés de t-shirts d'aspect identique. Comme vous vous en doutez, l’un avait été porté par le partenaire romantique de chacun des participants tandis que l'autre avait été fraîchement lavé et sans odeur.

Afin de mieux capturer le parfum des partenaires, les chemises ont été portées pendant 24 heures sans utiliser de déodorant ou de produits corporels parfumés. Les partenaires ont également été mis en garde contre certaines activités comme l'exercice, le tabagisme ou la consommation de certains aliments, selon Science Daily.

Après avoir passé deux nuits consécutives à dormir avec chacun des deux t-shirt sans savoir duquel il s'agissait, les participants ont rempli un sondage sur la qualité de leur sommeil.

De plus, les chercheurs ont également utilisé une montre de sommeil actigraphique pour surveiller les mouvements des dormeurs pendant la nuit. En fin de compte, les participants et de manière très générale se sont déclarés plus reposés lorsqu'ils étaient près de l'odeur de leur partenaire. Et les montres de sommeil ont montré la même chose.

«Nos résultats fournissent de nouvelles preuves que le simple fait de dormir avec l'odeur d'un partenaire améliore l'efficacité du sommeil. Nos participants ont connu une amélioration moyenne de l'efficacité du sommeil de plus de 2% sur presque tous les participants », a déclaré Marlise Hofer, responsable de l'étude. «Ce qui est similaire à ce qui a été rapporté de la prise de suppléments oraux de mélatonine - souvent utilisé comme somnifère.»

«L'une des découvertes les plus surprenantes est de savoir comment l'odeur d'un partenaire romantique peut améliorer la qualité du sommeil même inconsciemment», a déclaré Frances Chen, la responsable de l'étude. «Les données d’observations ont aussi démontré que les participants ressentaient moins de ballonnements et de retournements lorsqu'ils étaient exposés au parfum de leur partenaire, même s'ils ne savaient pas à quel parfum ils sentaient.»

En ce qui concerne certaines hypothèses sur les raisons pour lesquelles les participants ont répondu de cette façon, les chercheurs ont émis l'hypothèse que l'odeur d'un partenaire était liée à un sentiment de sécurité, ce qui a entraîné une relaxation et un meilleur sommeil. Afin de développer davantage ce chercheur, l'équipe de recherche entends maintenant mener une étude pilote pour déterminer si l'odeur d'un parent peut améliorer la qualité du sommeil des nourrissons.