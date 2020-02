Stéfane Campbell, le nouveau directeur des communications de la SDC

Il a 40 ans et il provient du domaine du spectacle et de la musique. Ce natif des Laurentides a grandi dans la belle région des Cantons-de-l’Est.

Il a œuvré dans la gérance artistique et compte Klô Pelgag et Koriass, entre autres, parmi les gens qu’il a contribué à faire connaître. «Mais j’ai eu maintenant un flagrant besoin de m’impliquer dans ma communauté», dit Stéfane Campbell. Celui-ci a pour objectif de faire rayonner plus les actions de l’organisation et de publiciser au maximum les nouveaux et nombreux projets de la SDC qui s’en viennent. «Je veux servir les commerçants, mais aussi ma communauté. Cette SDC possède une portion commerciale, mais elle est issue de la communauté LGBT et, en cela, c’est très particulier puisque c’est la seule SDC qui est rattachée ainsi à une communauté […]», souligne-t-il. Félicitations à Stéfane Campbell pour son entrée en poste !