Horoscope du mois de mars 2020

POISSONS

Le Soleil est en Poissons, le dernier signe de l’hiver. Ça commence à dégeler, le froid est moins mordant. Le printemps n’est plus très loin. Et le natif des Poissons va le sentir dans tout son corps, car des nouveautés s’en viennent pour lui.

Dans certains cas, elles étaient annoncées depuis un temps, ce seront des projets qui se réalisent enfin. Il touche au but, il aura du succès. Il faut dire que bien des gens viendront l’aider dans ses activités. Cet appui arrivera à point nommé, pour le mener vers la réussite. Et les artistes ou artisans du signe seront fabuleusement créatifs, ils créeront des œuvres remarquables qui leur donnera une belle renommée. Et du fric, enfin! Ses amis seront bien présents, il sera heureux de partager avec eux des aventures, des soirées animées. Mais aussi des échanges plus intimes, des conversations qui se prolongeront tard dans la nuit.

Sa vie affective sera assez vivante, où il débutera dans une histoire significative. En faisant une rencontre avec une nouvelle personne. Ou en se rapprochant davantage d’un être qui l’attirait déjà. Il verra donc certains projets se réaliser, souvent au travail, ce qui modifiera son avenir. Il verra mieux de quoi sera fait son futur et il sera rassuré. Il comprendra qu’il y sera plus en sécurité qu’il ne l’aurait cru. Il faudrait juste cependant qu’il écoute certains de ses copains qui l’invitent à bouger. À faire de l’exercice. Il serait plus en forme ainsi, en s’ajoutant de la longévité. Il vivra aussi quelques histoires où il gagnerait à être moins perfectionniste, ou exigeant. Autant avec lui qu’avec les autres.

Il devrait aussi changer d’attitude en quelque part, ce qui devrait lui simplifier la vie. Et décrisper l’atmosphère. Il devrait faire aussi un ou deux beaux voyages, et il y sera toujours bien accompagné. Alors bonne fête les Poissons, on s’en va avec vous vers le printemps! Et la verte Saint-Patrick!

Bélier

Vous vous sentirez fatigué. Ou blasé devant des aspects de votre vie. Il est peut-être temps de faire du ménage, de jeter ce qui vous étouffe. Ou de mettre un terme à des histoires sans grand sens. D’autant plus que vous serez bientôt occupé par une nouveauté au travail. Et ce sera passionnant. Vous croiserez un gars parfois trop sérieux, mais d’une grande noblesse. Et générosité.

TAUREAU

Vous apprécierez l’affection de vos proches. Et la chaleur odorante de vos amis les plus grouillants. Vous vivrez des grands rires, mais aussi des moments plus intimes et exclusifs. Avec les plus authentiques et discrets. Vous pourriez aussi vous faire un nouvel ami suite à une rencontre. Une histoire vous révélera un aspect positif de votre avenir. Ce qui vous rassurera.

Gémeaux

Vous vivrez un tournant au travail. Assez important. Avec un changement de domaine d’activité. Ou un nouveau contrat si vous êtes à votre compte. Ou un artiste qui débute. Vous verrez bien du potentiel devant vous. Vous devriez aussi évoluer avec vos responsabilités. Surtout dans la famille, où des gens vulnérables comptent sur vous. Ceci donnera du sens à votre vie un jour.

CANCER

Vous essaierez enfin un truc qui vous attire depuis toujours, tout en vous effrayant complètement. Et vous ne le regretterez jamais. Enfin, presque. Vous y gagnerez un regard plus mâle, du genre qui a tout vécu. Un nouveau magnétisme qui en touchera plusieurs. Et vous réaliserez qu’un homme aimerait bien vous parler. Depuis un bout! Partez en voyage!

LION

Vous aurez à vous occuper d’une question de finances, d’argent, et ça vous donnera l’occasion de bien la simplifier. Vos instincts seront forts et plusieurs vont le sentir autour de vous. Laissez-vous tenter. Vous pourriez découvrir ainsi une personne intéressante. Ou un côté plus affectueux à quelqu’un qui vous semblait banal. Vous allez évoluer dans un sens assez étrange.

VIERGE

Votre santé est votre bien le plus précieux, c’est sûr. Mais vous verrez aussi que vos deux ou trois relations les plus intimes donnent bien du sens à votre vie. D’autant plus que vous pourriez vivre du nouveau dans l’une d’entre elles, avec plus d’intimité. Ou vous en commencerez une autre suite à une rencontre saisissante. On vous fera aussi une bonne proposition d’affaires.

Balance

Vous mettrez de l’ordre quelque part. Vous jetterez ce qui encombre votre logis. Vous n’aimerez pas trop les abus non plus, du côté de la santé. Vous serez sage. En fait, vous vous préparez à vivre un intense renouvellement, qui va bien vous occuper sous peu. Comme du côté de la maison, où vous verrez dans un flash ce qui vient. Vous serez abordé avec passion.

Scorpion

Il est temps d’oublier vos devoirs pour un temps, et de vous amuser. Pour mieux récupérer, refaire vos réserves d’énergie. Vous devriez ainsi avoir un regard frais en quelque part, pour inventer bien de la nouveauté. Ou pour régler une histoire débile, avec une solution innovante. Vous vivrez une histoire significative en amour. Un gars aura un regard rafraîchissant sur vous.

Sagittaire

Vous saurez qu’une époque est terminée, il faut regarder ailleurs maintenant. Ça pourrait vous amener à déménager. Pour vivre un nouveau style de vie, plus convenable. Vous serez heureux avec la famille. Et votre gang favorite. Vous pourriez aussi accueillir un coloc. Ou en devenir un, pour être moins seul. Vous oublierez des histoires passées. Vous travaillerez fort pour du fric!

Capricorne

Vous aimerez les échanges sensés avec les autres. Vous en connaîtrez un peu plus sur eux et vous vivrez de beaux rapprochements ainsi. Bien que vous pourriez aussi vivre une aventure assez brûlante, et elle sera révélatrice sur votre psychologie. Vous aurez à vous déplacer à un moment donné, pour régler une affaire. À moins que ce soit pour faire un bon apprentissage.

Verseau

Vous apprécierez la stabilité dans votre vie, vous hésiterez à prendre des risques inutiles. D’ailleurs vous aurez enfin des résultats dans un de vos projets, pour augmenter vos revenus. Ou faire une transactionavantageuse. Vous verrez mieux aussi la beauté des gens qui vous entourent, vous serez heureux de les côtoyer. L’amour sera au coin d’une rue, très imprévu.