Mélanger les Histoires de Mel Arsenault

La Guilde présente Mélanger les Histoires, la première exposition solo de l’artiste émergente Mel Arsenaul. L’expo nous fait découvrir vingt-cinq œuvres de cette artiste qui est reconnue pour ses assemblages miniatures en céramique de dimension variable où la couleur joue un rôle prépondérant et comprenant l’assemblage de céramique, de photographie, d’installation et de vidéo.

Ses compositions répondent à la hiérarchie du langage pictural, à travers la chronologie de l'histoire de l'art et les règles de la perspective. Différents temps et courants artistiques coexistent dans les compositions de cet artiste qui aime remettre en question à la fois l'histoire de l'art et l'histoire telles que nous les comprenons aujourd'hui.

Si l’on considère qu’au cours de l’histoire, certaines formes d’art se sont imposées au détriment d’autres modes d’expression, la démarche de Mel Arsenault consiste à effacer la hiérarchie et à contrer l’exclusion de certains courants artistiques, objets, groupes et phénomènes sociaux, résultats des catégorisations propres à chaque période. Dans sa pratique de la céramique, elle reproduit des objets en miniature tels de la poterie, des meubles, des tableaux modernistes, des artefacts, des minéraux, des instruments de laboratoire, de la gomme à mâcher, des ossements, des phallus, etc. qu’elle juxtapose dans des assemblages qu’elle peut modifier à l’infini. À travers ses compositions aux configurations illimitées, l’artiste remet en question la subjectivité dans l’histoire, mais également dans l’histoire de l’art. À cela, elle oppose un nouveau discours qui ouvre sur une pluralité de temps et de sens et qui demeure perpétuellement en mouvement.