L’expo D’APOLLON à DEGENERES DANS UN MUsée à NICOLET

Conçue par la Fondation Émergence, l’exposition D’Apollon à DeGeneres qui retrace l’histoire de différents couples gais et lesbiens, de leur acceptation et de l’avancement des droits LGBT, est présentée depuis le 31 janvier jusqu’à la fin mai au Musée des cultures du monde.

Les femmes et les hommes célèbres (mais aussi des personnages mythologiques), qui y sont présentés ont vécu dans différentes époques allant de l’Antiquité au 21e siècle et ont œuvré ans une multitude de domaines. Plus d’une cinquantaine de personnalités ayant eu un amant ou une amante de même sexe à un moment de leur vie y sont présentés. Il s’agit de la première exposition qu’on peut attribuer à Christian Marcotte dans ses fonctions de directeur du Musée des cultures du monde de Nicolet puisque les expositions présentées jusqu’ici avaient été programmées avant son arrivée. Anciennement connu comme le Musée des religions, le Musée des cultures du monde de Nicolet a élargi à la culture dans son sens le plus large, son mandat suite au changement d’appellation. L’exposition D’Apollon à DeGeneres permet de constater tout le chemin parcouru pour pouvoir vivre dans une société qui accorde les mêmes droits à tous (dans certains pays, dont le nôtre). Des droits acquis par un nombre incalculable d’individus — issus des minorités sexuelles et de genre — à travers l’Histoire, ici et ailleurs, qui ont décidé de faire connaître leurs relations affectives.

www.museedescultures.com