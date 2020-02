«Je vais exposer toute ma nouvelle série qui n’a encore été montrée nulle part !», de commenter la très sympathique Patricia Klimov.

Cette artiste peintre devait présenter ses toiles au Lounge L’Un et L’Autre (LLL) d’Yvon Jussaume, mais puisque celui-ci prenait sa retraite et fermait le bar, Yanick Daigle des Garçons Sculpteurs a offert généreusement les murs de sa boutique !

«Je vais exposer ma nouvelle série - celle que j’ai fait après avoir expérimenté ma technique avec le tableau pour l’anniversaire de Fugues, en avril 2019 - et, jusqu’à présent, j’ai huit tableaux, poursuit Patricia Klimov. J’ai aussi deux nouvelles œuvres qui n’ont jamais été exposées. Par contre, il est fort possible que j’en fasse d’autres d’ici le 7 mars, alors j’aurais probablement plus d’une dizaine d’œuvres [à montrer au public] pour cette nouvelle collection.»

«Je vais intituler l’expo «VISAGES», c’est simple, concis et cela a le mérite de dire ce que ça veut dire…», explique-t-elle.

La dernière exposition solo de Patricia Klimov remonte au mois de juillet 2018, c’était au LLL justement. Par la suite, la série s’était déplacée aux Garçons Sculpteurs. Ensuite, comme mentionné ci-haut, Patricia Klimov avait fait don d’une oeuvre pour les 35 ans de Fugues, pour un tirage parmi les convives.

Rappelons que Patricia Klimov peint professionnellement depuis 2007. «En tant que peintre autodidacte, j’aime les défis, je veux toujours aller plus loin, poursuit l’artiste. Je n’aime pas la facilité, ce qui me pousse à faire constamment de la recherche, à lire sur les produits, les matériaux, les peintures, les ancres, etc.», nous disait-elle en entrevue peu avant son exposition de 2018.

LES VISAGES de Pat Klimov

Le vernissage de l’exposition «Visages» aura lieu

de 18h à 20h aux Garçons Sculpteurs,

1335, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. T. 514-523-9889 ou

Pat Klimov ... et ses sorties (suite)

8 - Un spectacle que tu prévois/aimerais voir ? J’aimerais voir les Grands Ballets sur Beethoven... ça doit être majestueux! J’aime beaucoup faire des découvertes tant au niveau musical que autre et je trouve qu’on est gâtés de vivre à Montréal car on peut facilement avoir droit à des spectacles surprenants à tres peu de frais. J’ai récemment découvert un groupe qui se nomme Maserati et il sera en spectacle début avril dans un bar sur Jean Talon... J’aimerais y aller. Et bien sûr il y aura les spectacles pendant la Nuit Blanche! Il faut en profiter pour s’ouvrir et découvrir de nouveaux artistes que l’on connaît moins.

9 - Un voyage ou une escapade de prévu à l’horizon ?

Pas de grand voyage de prévu, mais j'aimerais beaucoup faire une petite escapade à Québec avec mon chum... On se le promet depuis un bout!

10 - Le livre que tu aimerais offrir à un-e ami-e ?

«Le trèfle à 4 pattes» de Marie-Eve Marion, qui est mon amie, car la cause animalière me tient à cœur et c’est

effectivement un très beau livre que j’ai offert à ma nièce, à ma sœur et une amie. C’est un livre magnifique sur de belles histoires d’animaux adoptés et chaque livre vendu donne une généreuse contribution à un refuge animalier. J’en ai déjà offert plusieurs et comme ce livre est très bien écrit et merveilleusement illustré, il fait un beau cadeau.

11 - Lieu de résidence ?

Je vis à Montréal, une ville que j’adore ! Tout n’y est pas parfait, c’est sûr, mais c’est un lieu où je me sens bien, sa culture, son ouverture, ses paysages urbains. Je marche énormément et ne me lasse jamais de découvrir des nouveaux quartiers, de nouveaux endroits, au fil des saisons. C’est chez moi !

11 - Tes réseaux sociaux de prédilection? Et les pages pour te joindre?

Je suis le plus active sont Instagram et Facebook. Pour me suivre sur Instagram c’est: @patklim9 Sur Facebook, ma page est Patricia Klimov (artiste).