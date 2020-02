Female Husbands : A trans History

Le concept de fluidité des genres ou de non-corres-pondance entre le sexe biologique et ressenti est maintenant relativement connu du grand public. De même pour celui des amours entre femmes. Certains peuvent vouloir nier la réalité ou être complètement opposés à y accorder le moindre crédit, mais il n’en demeure cependant pas moins que les concepts sont présents et circulent. Il n’en était cependant rien jusqu’à un passé très récent et c’est dans les dédales de cette réalité que l’historienne Jen Manion nous invite en traçant un portrait saisissant du 18e, 19e et début du 20e siècles, soit de la période coloniale jusqu’à la Première Guerre mondiale, en Angleterre et aux États-Unis.

Au-delà des relations amoureuses entre femmes ou de la transgression des genres, c’est plus précisément celui des maris féminins qui l’intéressent. Le terme désignant des femmes biologiques qui se présentaient et vivaient comme des hommes et partageaient leur vie avec une épouse. Une transgression sociale et divine ultime, n’oublions pas l’époque, qui supposait une prise de risques énormes et la possibilité très réelle, en cas de révélation, de faire face à de terribles châtiments. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette réalité était celle d’individus très ordinaires (marins, soldats, travailleurs, activistes et leurs épouses) et non d’aristocrates, dont l’auteure nous dépeint ici la petite histoire tout en l’inscrivant au cœur d’une peinture sociale, ethnique, économique et politique. Une tranche du passé, peu connue et trop souvent oubliée, des petites gens qui ont pris le risque d’affronter l’opprobre afin d’embrasser ce qu’elles étaient réellement. En ce sens, ils et elles constituent l’essence des pionniers d’une révolution LGBTQ qui était déjà en devenir.