Sixième opus dans la série Dangerous Ground, de Josh Lanyon, qui nous fait partager les aventures de Will Brandt and Taylor MacAllister, deux anciens membres des Services de sécurité diplomatique du département d'État des États-Unis. La nature du travail pour le gouvernement ayant eu pour conséquence de les séparer pour de trop longues périodes, les deux hommes ont décidé de travailler à leur compte en tant que consultants en sécurité.

Rien n’est cependant jamais parfait puisque les heures de travail sont très longues et ne leur laissent donc que peu de temps pour vraiment vivre à deux, ce qui était paradoxalement la raison d’être de quitter leurs anciennes fonctions. Ils ont par ailleurs le sentiment agaçant d’être épiés sans être en mesure d'en déterminer le motif ni l’origine. Pour couronner le tout, voilà qu’un certain Ashe Dekker se présente à leur porte, un ex de Taylor qui demande à ce dernier d’honorer une promesse passée puisqu’il prétend que sa vie est menacée. La vérité semble cependant beaucoup plus trouble et Will marche sur des charbons ardents devant les doutes qu’il nourrit au regard de cette réapparition «soudaine» de l’ancienne flamme de Taylor. Les amateurs de la série retrouveront avec plaisir les deux hommes qui malgré après moult drames et revers font néanmoins toujours face à l’adversité avec aplomb. Attention! Il s’agit cependant du dernier volume de la série et tous les fils tissés au fil des ans trouveront ici leur résolution… à moins que l’auteure ne nous réserve encore quelques surprises. Disponible en format électronique. À noter que bien que plusieurs romans de l’auteure soient traduits en français, notamment les excellentes séries Adrien English et Holmes & Moriarity, ce n’est cependant pas encore le cas de celle-ci.

BLIND SIDE / Josh Lanyon. JustJoshin Publishing, Inc., E.-U., 2020. 138p. (Dangerous ground, No 6)