L’insoumis

C’est au cœur des années 80, à la polyvalente de Matane, que s’amorce ce récit qui décrit la confrontation qui se met en place entre l’auteur, Raymond Michel, et le nouveau directeur de l’ins-titution. Professeur de sciences, celui-ci applique des métho-des d’enseignement qui entre en contradiction avec celles privilégiées par son supérieur hiérarchique, ce qui entraine un conflit qui ne se résoudra pas et se soldera éventuellement par le renvoi du professeur.

On peut cependant s’interroger sur les fondements de l’affaire: divergences réelles sur les stratégies pédagogiques de l’enseignant ou malaise d’un homme face à l’homosexualité d’un membre du corps professoral qui ne s’en cachait nullement? Difficile de trancher! Désireux de reprendre sa vie professionnelle, Raymond Michel en appelle à la direction de l’école par l’intermédiaire d’une lettre où il incorpore une métaphore sous la forme d’un hymne religieux chanté lors de funérailles. Mal lui en prit puisque la lettre fut interprétée comme étant une menace de mort à l’endroit du personnel de l’institution d’enseignement. Une lecture au premier degré qui se traduisit par une poursuite du ministère public et un procès qui, cinq mois plus tard, conclut à un verdict de non-culpabilité et à une rétrogradation subséquente du directeur de la polyvalente. Raymond Michel a couché sur papier le souvenir qu’il a gardé des événements et des conséquences qu’ils ont eu sur sa vie personnelle et professionnelle.