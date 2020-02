LES MENSONGES DU FITNESS:

Le sous-titre est évocateur: Plus de 60 idées reçues démontées pour un corps plus musclé, moins gras et en meilleure santé! L’objectif est fort séduisant puisqu’il vise à faire la part des choses entre les différents modes, courants et théories qui circulent tant dans les salles d’entraînement que dans les magazines populaires et vlogues de toutes sortes.

Écrit par Tristan Defeuillet-Vang, certifié en musculation bayésienne, et Will Janssens, détenteur d'un baccalauréat en sciences du sport de l'Université de Bath, l'ouvrage se divise en trois sections distinctes: nutrition, activités physiques et mode de vie.

Il ne faut cependant pas s’y tromper: il s’agit d’un ouvrage de vulgarisation populaire et non d’une recension d’études qui creusent finement chacune des questions. Les explications sont donc présentées sous forme concise (la puce y est d’ailleurs souvent à l’honneur) et accompagnées d’un graphisme percutant. Suivant la finalité recherchée par le lecteur, il peut donc s’agir d’un aspect positif ou négatif.

À titre indicatif, les questions suivantes y sont abordées: que faut-il penser du sucre, des produits laitiers, des amandes, des céréales, des oméga-3, etc.; de l’impact réel du cardio sur la perte de poids, de la durée des pauses entre les entraînements ou des pauses pendant ceux-ci. Y a-t-il des exercices dangereux pour le dos? Végétalisme et entrainement font-ils bon ménage? Qu’en est-il du jeune? Est-il vrai que les ectomorphes ont plus de difficulté à prendre de la masse? Faut-il manger toutes les trois heures? Qu’en est-il des stéroïdes?

Comme mentionné plus haut, le sous-titre est très clair quant à l’intention des auteurs de défoncer des idées préconçues et remettre les pendules à l’heure. La publication du livre ne pouvait donc que générer une certaine controverse. Polémique dans laquelle le citoyen lambda se trouve dans la position délicate de devoir faire la part des choses entre ceux qui balaient l’ouvrage du revers de la main, ceux qui au contraire le portent aux nues et un dernier groupe qui formule des nuances au regard de certains éléments précis.

Difficile de trancher sans être spécialiste. L’ouvrage a cependant l’avantage de poser certaines questions et d’offrir une réponse. Le lecteur qui souhaite poursuivre plus avant sa réflexion peut consulter la bibliographie thématique disponible en fin de volume ou consulter diverses autres sources sérieuses afin de se forger une opinion.

