Une nouvelle série de Class Comics articulé autour du personnage de Zahn, l’équivalent gai de Rahan, qui nous le présente à travers un feuilleton d’aventures variées au cœur d’un âge hyborien peuplé de monstres divers, de guerriers cyclopéens et placé sous le signe de la magie.

Dans ce premier opus, huit rééditions de ses aventures sont présentées qui, à une exception près, sont toutes scénarisées par Patrick Fillion avec un artiste différent aux pinceaux: Size matters (JC Soto), The Game of Triska (Adam Graphite), Blood Oath (Patrick Fillion), The Altar of Zsabarnak (Logan), Brothers (Patrick Fillion), Thirsty (Jacob Mott, au scénario et aux dessins), The Ambush (Bryce Peters) et Stripshow (qui réunit huit artistes). Amours avec un fée, combats au cœur des arènes contre un féroce satyre, pacte de sang avec un adversaire féroce, séduction d’esprits guerriers, embuscade où notre héros fait office de proie face à une créature issue des profondeurs abyssales et amours incestueux ne constituent que quelques-unes des aventures qui sont ici proposées. Chacun des artistes présente une vision et une plastique personnelle du personnage qui saura plaire aux plus blasés et constitue un cours accéléré de toute sa mythologie. Bien évidemment, malgré les 102 pages du fascicule, chaque récit ne compte au plus qu’une dizaine de pages et on ne peut que souhaiter en savoir un peu plus sur ce Fils de l’hiver ainsi que les terribles machinations qui se tapissent dans l’ombre de son destin. Disponible en format électronique chez Class Comics www.classcomics.com.

ZAHN: THE SON OF WINTER SAGA, NO 1 /Patrick Fillions et al.; Class Comics, Vancouver, 2020. 102p.