Nuit blanche pour opus psychédéliques!

Commençons tout d'abord par notre ami Van Hechter (eh oui, encore lui!) mais avouons-le il travaille fort, très fort pour en arriver là. Où ça? Mais sur le palmarès mondial LGBT voyons! Il vient de terminer une pièce avec un artiste new-yorkais Chauney Dandbridge 53 Christopher St. qui se retrouve actuellement numéro 2 sur ledit palmarès. Vous pouvez vous aussi aller voter pour qu'il devienne numéro uno.

L'artiste international de pop-dance Sir Ivan débute la nouvelle année avec la pièce Happy Together. Sachez que Sir Ivan s'est dédié depuis ses tous premiers débuts de carrière à enregistrer et remodeler certaines pièces "peace & love" qui ont marqué les années 60. Il a été le premier à faire de Imagine (John Lennon) une pièce électro-danse. Avec Happy Together il fait appel à la paix, l'amour et l'unité. Ce morceau des Turtles (1967) vous fera planer tout en abordant la réalité avec le sourire aux lèvres. Des remixes sont aussi accessibles, qu'il s'agisse de Dj's from Mars, Ralph Rosario, 7th Heaven, Bimbo Jones et Moto Blanco.... d'excellents collaborateurs de longue date qui feront notre plaisir... eh bien, soyons heureux ensemble!

Mené par l'artiste multidisciplinaire Kevin Barneo, la joyeuse bande électro-psychédélique d'Athens Of Montreal lance avec «alegria» Ur Fun. Cet album se veut un pastiche de la pop des années 80 (Boy George, Cindy Lauper, etc). C'est de la bonne crème glacée pralinée, rose bonbon assumée et super captivante. On va danser!

L'auteur-compositeur-interprète Dany Placard a tout dernièrement lancé son nouvel album J'Connais Rien À l'Astronomie, à travers duquel il explore des sonorités rock, qui oscillent entre le progressif et le psychédélique. Au programme des synthés et des chansons-fleuves, longues et complexes qui invitent à une écoute attentive, répétitive et où la fonction aléatoire est à proscrire. À découvrir!

Le troubadour rock lo-fi Mon Doux Seigneur surprend avec un second jet plus fourni et plus lumineux Horizon. Cet Horizon comprend un beau mélange de guitares rock, des mélodies folk et du country avec une touche de macramé fleur bleue parsemé de mélancolie et d'humour. Et Seigneur, pardonnez-les car ils savent ce qu'ils font.... de la bonne musique!

Le quatuor Mort Rose présente son premier album Nés Pour Aimer. Cet opus est un ode à l'amour aux sonorités pop-psychédélique garnie d'envolées orchestrales. Les 11 titres de l'album ont été mixés par nul autre que Mark Lawson (Arcade Fire, Peter Gabriel, The Unicorns). Les chansons sont toutes empreintes d'une esthétique vintage au goût des années 60 (d'inspiration Beach Boys et Beatles) mais teintées de modernité. L'ambiance est ensoleillée et ludique, amoureuse et lancinante. À écouter: Laurence.

Vous voulez vivre une expérience chamanique? Voici S.A.L.E.M., un spectacle musical chanté et joué par 3 comédiennes et suivi par un pianiste. Tout une ode au bonheur. Une expérience psycho-chamanique fruit de leurs parcours respectifs, ayant pour but les clés du bonheur. C'est rythmé, drôle et émouvant. Si vous souhaitez les rejoindre c'est le 6 mars qu'aura lieu l'expérience au Centre Calixa (parc Lafontaine) à 20h.

Un des membres du groupe ABBA, Benny Anderson vient d'annoncer que le groupe suédois va sortir un nouvel album cette année. Ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont rien fait mais vaut mieux tard que jamais. Cette année sera la bonne... on découvrira 5 nouvelles chansons. Le groupe s'est réunit en 2018 pour peaufiner cette nouvelle offrande qui sera sans aucun doute très spéciale. Anderson a prédit que nous pourrons entendre quelques pièces à partir de cet été. Voilà un grand retour!

Jennifer Lopez et Shakira ont donné une excellente performance au Super Bowl. À vous maintenant de découvrir leurs discographies... "con muy calor"!