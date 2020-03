Inspiration et hommage

La chanteuse italienne Raffaella Carra, bien connue pour ses hits 53.53.45.6, Fiesta et le remix Far L'Amore de Bob Sinclar (2011), avait, a une époque lointaine, passé à la télé italienne pour chanter la pièce disco Black Cat (1978).

Le clip de ce titre à été tiré de cette émission, toujours disponible sur Youtube. On la voit performer avec une veste munie d'une grande cape noire superposée sur des gros éclairages disco (vert, rose, jaune, bleu), le tout, se démêlant devant telle une chatte en furie. Quant à la chanteuse, compositeure et productrice irlandaise Roisin Murphy, celle-ci s'est inspirée de la performance de Raffaella pour son vidéo Narcissus (déc. 2019). Elle lui rend un fier hommage: les cheveux, sa veste noire, les lumières et l'esprit des discothèques sont toutes présentes comme l'a confirmé Roisin dans les réseaux sociaux. Son nouveau simple Narcissus est un morceau brillant electro-dance aux allures de nouveau disco qui voyage dans le temps et nous ramène sur les pistes de danse à l'âge du disco original. Ces deux vidéos sont un «délice» autant à écouter qu'à regarder!