Les Canadiens célèbrent le hockey sous le signe de l'inclusion

Dans le cadre du programme Le Hockey est pour tout le monde, les Canadiens de Montréal tiennent tout au long de l'année diverses activités afin de célébrer le hockey et ses valeurs, sous le thème du respect, de l'inclusion et de la diversité.

Mardi soir, 25 février, en collaboration avec l'organisme You Can Play, partenaire de la LNH pour cette campagne, les Canadiens de Montréal présenteront, à l'occasion du match les opposant aux Canucks de Vancouver, leur Soirée LGBTQ+ afin d'exprimer leur soutien aux personnes de différentes orientations sexuelles, identités et expressions de genre, et mettre de l'avant l'importance du respect et de l'inclusion des personnes issues de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, trans et queer dans le sport.

À cet effet, les joueurs des Canadiens démontreront leur appui à la cause en portant un chandail aux couleurs du drapeau arc-en-ciel et en apposant du ruban multicolore sur leur bâton pour la période d'échauffement. Ces chandails et bâtons seront par la suite autographiés et mis aux enchères jusqu'au 29 février afin de récolter des fonds pour les programmes de You Can Play, un organisme sans but lucratif engagé à lutter contre l'homophobie dans le sport, et de GRIS-Montréal (Groupe de recherche et d'intervention sociale), qui démystifie l'homosexualité et la bisexualité en milieu scolaire.

Les partisans qui souhaitent se procurer ces articles de collection peuvent s'inscrire dès maintenant à cet encan propulsé par IBM en visitant le lgbtq.signaturepro.ca

ou en envoyant le message texte « LGBTQ » au 438 600-2832.

Dès l'ouverture des portes ainsi que durant les entractes, des représentants de l'organisme GRIS-Montréal et de You Can Play seront d'ailleurs présents au kiosque communautaire de la section 104 pour fournir aux partisans de l'information sur les ressources, activités et services offerts, tandis que les conjointes des joueurs se joindront à eux en avant-match pour distribuer des tatouages temporaires multicolores des Canadiens et pour animer un espace photomaton aux couleurs de la soirée.

Enfin, la Fondation des Canadiens pour l'enfance accueillera dans sa loge des élèves de l'école secondaire Des Rives de Terrebonne qui ont mis sur pied, lors de l'année scolaire 2018-2019, le Comité Diversité Des Rives dont l'objectif est de favoriser l'intégration de la diversité sexuelle et de genre au sein de leur école. Désirant porter la voix d'alliés de la communauté LGBTQ+, les six jeunes membres fondateurs ont multiplié les activités pour sensibiliser les 1 200 élèves de leur école, en plus du personnel et des parents, aux réalités gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans. Cette initiative leur a permis de gagner le prix GRIS-Fondation Simple Plan 2019, un concours initié conjointement par GRIS-Montréal et GRIS-Québec soutenu par le groupe rock Simple Plan, qui récompense les projets innovants de lutte à l'homophobie et à la transphobie en milieu scolaire.

Les amateurs de hockey de partout sont encouragés à se joindre à la conversation et à exprimer leur soutien en ligne en utilisant le mot-clic #LeHockeyEstPourToutLeMonde.

Pour voir les Canadiens en action dans leur uniforme multicolore, les partisans présents au match sont invités à se rendre à leur siège dès 18 h 45 pour la période d'échauffement.

Mise de l'avant par la Ligue nationale de hockey, cette initiative vise à insuffler un changement social positif et à créer, au sein de la communauté du hockey, un environnement sécuritaire, inclusif et accueillant pour tous les joueurs, entraîneurs et partisans, sans égard à leur race, leur nationalité ou origine ethnique, leur couleur, leur religion, leur genre, leur orientation sexuelle, leur handicap physique ou intellectuel et leur statut socio-économique.

Des billets pour la Soirée LGBTQ+ au

Centre Bell sont toujours disponibles:

cliquez ici pour en obtenir.