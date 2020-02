Pete Buttigieg a aidé un garçon de 9 ans à faire son coming out

Lors d’un meeting à Denver, dans le Colorado, samedi 22 février, Pete Buttigieg a eu à répondre à une question d'un garçon de 9 ans qui lui a demandé de l'aider à révéler son homosexualité.

Pete Buttigieg a donné des conseils à un garçon de 9 ans qui voulait savoir comment être «courageux» comme le candidat et dire aux gens qu’il était gai.La scène s'est déroulée lors d’un rassemblement du candidat à l'investiture démocrate à Denver, dans le Colorado, samedi.

«Merci d'être si courageux. Pourriez-vous m'aider à dire au monde que je suis gai aussi? Je veux être courageux comme toi», a demandé Zachary avant de monter sur scène avec le candidat.

«Je ne pense pas que tu aies besoin de beaucoup de conseils de ma part sur la bravoure. Tu sembles assez fort», a déclaré Buttigieg.



«Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment dire même à mon meilleur ami que j'étais gai, sans parler de le dire au monde», a-t-il ajouté. «Et je te vois prêt à le faire dans une salle remplie de milliers de personnes que tu ne connais pas...»

Ensuite, Pete Buttigieg, qui est le premier candidat à la présidence américaine ouvertement gai, a offert quelques conseils au jeune garçon.

«Ce ne sera pas toujours facile, mais ça va parce que tu sais qui tu es. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous avez un centre de gravité qui peut vous tenir lorsque toutes sortes de chaos se produisent autour de vous», a-t-il déclaré.

Ces réponses ont manifestement rassuré le jeune garçon qui a expliqué en interview: «Je me suis juste senti inspiré par le fait que Pete soit ouvertement gai et soit aussi candidat à la présidentielle. Et un jour j’aimerais être comme lui».