Décès de Linda Lapointe

Linda Lapointe est décédée 7 février dernier à l'âge de 78 ans. Elle était connue dans les années soixante-dix sous le nom de Linda Del-Rio, et se produisait dans les bars comme travestie et magicienne.

De la même génération que les Lynda St-Cyr et Mimi de Paris (Marie-Marcelle Godbout) dont elle avait été la voisine d'appartement rue St-Thimothée, Linda Del Rio a été une des premières femmes transsexuelles à Montréal. Comme artiste, elle a participé à de nombreuses tournées au Québec comme à l'étranger. Elle apparaît dans Il était une fois dans l'Est, le film réalisé par André Brassard d'après un scénario de Michel Tremblay. Les dernières années, elle s'était investie au Comité Social Centre Sud Ville-Marie. L'artiste Yvon Goulet avait sympathisé avec elle la dernière année : «Je prenais une bière de temps avec elle au Relaxe ou au Rocky, elle était très gentille et très discrète». Yvon Goulet a même réalisé un portrait pour rendre hommage à une grande dame qui avait été une des premières à oser vivre ce qu'elle était et ce qu'elle souhaitait.