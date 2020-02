Une photo retouchée de Buttigieg fait sensation sur la toile

Si la candidature de Buttigieg ne semblent pas avoir l’adhésion de tous les gais américains qui se demandent encore s’il est le meilleur choix pour affronter Trump, il semble qu’il y ait un consensus sur au moins une chose : sa barbe. Enfin, sa fausse barbe.

Jim Fall, le réalisateur de la comédie romantique gaie Trick (1999) a en effet partagé un message avec des photos du candidat à la primaire démocrate, retouchées par l’appli FaceApp qui permet de changer l’apparence d’une personne sur une image, et notamment d’ajouter de la pilosité sur un visage. Et pour Buttigieg, d’habitude rasé de près, mise à jour change tout. Le quadragénaire sage, prends l’allure d’un daddy sexy.

Tout a commencé avec une photo tirée d’un session photo réalisée pour l’édition de juin 2019 du magazine Vogue. Si sur la photo originale, l’ex-maire de South Bend, entré dans la course à la Maison Blanche, laisse deviner un début de repousse, l’appli FaceApp lui donne une barbe fournie de quelques jours.

Idem avec ces photos de Buttigieg, prises pendant les 7 mois qu’il a passés en Afghanistan, alors qu’il était lieutenant de l’armée américaine. Sur l’une d’entre elles, Jim Fall a même rajouté une moustache…

Jim Fall a confié au magazine gai américain Advocate qu’il avait créé les photos après avoir vu le débat Démocrate dans le Nevada, mercredi. Débat dans lequel Buttigieg aurait montré selon lui une «capacité à rester cool et intelligent». «C’est incroyable de vivre une époque où un candidat gay, marié, est un candidat sérieux à la présidentielle, a déclaré le réalisateur. Peu importe ce que l’on pense de sa politique, la communauté LGBT devrait le célébrer».

Mais il admet toutefois qu’il espère que ces photos vont créer un «engagement plus positif» des personnes de la communauté LGBT+ envers Buttigieg, qui pour l’instant, sur Internet, n’a pas les faveurs des militants. Et ça marche. Peu après la publication de ces photos, le hashtag #BeardedButtigieg (Buttigieg Barbu) a essaimé sur Twitter, provoquant des réactions toutes plus émoustillées les unes que les autres :

- «La pilosité faciale de Pete va gagner le vote populaire, mais perdra le collège électoral» !

- «Je dois faire pression sur qui pour que #ButtigiegBarbu devienne réalité » ?

Des centaines, voire des milliers de tweets similaires ont pris d’assaut le réseau social, à la veille du caucus du Nevada. Après sa deuxième place, derrière Bernie Sanders, lors du vote dans le New Hampshire, ce «social trend» pourrait lui faire gagner quelques voix... Et le convaincre de se laisser pousser la barbe ?