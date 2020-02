Un homme demande en mariage son chum lors d’un festival à Winnipeg

Mitchel Nicholas et Lucas Lamoureux se sont rencontrés, il y a deux ans, lors de la soirée Fierté du Festival du Voyageur. Mitchel a profité de l’édition de cette année pour offrir une bague à Lucas et le demander en mariage... et ce dernier a accepté.

La surprise fut totale pour Lucas Lamoureux qui ne s’y attendait pas. Au moment de découvrir la bague, le jeune homme n’a d’abord pas réalisé avant de fondre en larmes dans les bras de son conjoint.

C’est une première pour ce festival qu’un homme demande son partenaire en mariage sur scène, sous les ovations du public.

Le Festival du Voyageur — festival d'hiver le plus important de tout l'Ouest canadien — est l'occasion de célébrer l'hiver manitobain et de participer à des activités récréatives uniques. Pour la 51e année, on peut y rencontrer des personnages historiques du fort Gibraltar, apprécier la virtuosité des sculpteurs sur neige venus de partout dans le monde, voir les danses endiablées sur une musique entraînante, goûter à la cuisine canadienne-française si savoureuse et tant d'autres possibilités. Le Festival du Voyageur fait le pont entre les traditions d'hier et la vitalité de la communauté franco-manitobaine d'aujourd'hui.

Rappelons que la chambre de commerce LGBT du Manitoba avait remis en 2018 au Festival du Voyageur le prix d'affaires du tourisme et de l'hospitalité. Une distinction qui saluait l'initiative de la soirée Fierté du voyageur organisée depuis 2017.

Le directeur général du Festival du Voyageur, Darrel Nadeau, s’est réjoui que l’Édition 2020 de la journée Fierté du voyageur as susciter une telle demande en mariage, lui qui désire donner à la communauté francophone LGBTQ2+ plus d’occasions de s’exprimer et d’être visible.

Pour cela, il a noué un partenariat avec la fête Arc-en-ciel de Québec, représentée par Jocelyn Gadbois venu spécialement pour l’occasion. Il a assisté avec son mari à la demande en mariage du couple, qui lui a fait chaud au cœur.