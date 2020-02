Visiter Philadelphie avec Yannick NÉZET-Séguin

Je me suis envolé pour Philadelphie pour une escapade d'un week-end en novembre dernier, pour assister à un concert spécial de l'Orchestre Métropolitain de Montréal dirigé par Yannick Nézet-Séguin, qui est également directeur musical du Metropolitan Opera de New York et de l’Orchestre de Philadelphie.

Nézet-Séguin est directeur musical de l'Orchestre Métropolitain de Montréal depuis 2000, mais l'orchestre n'a fait ses débuts à Philly que dans le magnifique Verizon Hall du Kimmel Centre le 24 novembre dernier, interprétant la Symphonie n ° 4 de Bruckner et les airs de Mozart avec une mezzo-soprano superstar Joyce DiDonato. J'ai rattrapé Nézet-Séguin après une répétition l'après-midi précédent, et son amour et son affection pour sa ville adoptive de Philadelphie est communicatif.

Qu'est-ce qui fait que voir un concert de musique classique à Philadelphie est une expérience unique?

L'orchestre est une institution culturelle de pointe, comme en témoigne le film Fantasia, la collaboration révolutionnaire de 1940 entre Walt Disney et Stokowski. Notre orchestre a 120 ans, a une grande histoire, est l'une des institutions culturelles les plus exceptionnelles au monde, et cela se reflète dans notre programmation.

Comment arrives-tu à gérer ton temps en dirigeant deux orchestres ainsi que le Metropolitan Opera?

C’est vrai que mes responsabilités sont énormes, mais la musique me donne de l’énergie, et c’est pourquoi je suis capable de prospérer dans cet environnement. Je suis à l'Orchestre Métropolitain depuis 20 ans, nous sommes liés pour la vie maintenant. Je travaille depuis huit ans avec le Philadelphia Orchestra et deux ans avec le Metropolitan Opera. Chacun a sa propre chimie, nos histoires sont différentes. Il faut découvrir une ville et ses habitants. Ce sont trois mentalités différentes dans trois villes différentes. Jusqu'à présent, ça a été une bonne recette pour moi.

Que faut-il pour être un bon chef d'orchestre?

Tout d'abord, un chef d'orchestre est un musicien, vous devez donc vous développer en tant que musicien de haut niveau. Dans mon cas, c'était au piano, mais vous pouvez être violoniste, flûtiste ou percussionniste. Peu importe quel instrument. Vous devez vous développer en tant que personne qui comprend la musique, en tant qu'interprète des grands compositeurs, et - en parallèle - vous devez être un excellent communicateur, et pas seulement avec des mots, votre baguette ou vos mains. Dans mon cas, c'est avec tout mon corps. Parfois, les gens pensent que je danse là-haut sur le podium! La communication est une

priorité.

À quel point est-il important pour toi d'être un homme ouvertement et fièrement gai ?

Sortir est quelque chose qui n'a jamais été un problème pour moi à aucun titre professionnel. Cela a toujours été naturel pour moi, que je participe à un dîner ou que j'assiste à un autre événement. Je n'ai jamais caché ma vie personnelle, ni mon partenaire (Pierre Tourville). J'essaie aussi de ne pas le mettre en avant, pour montrer que mon orientation sexuelle ne définit pas mes réalisations professionnelles.

Je me retrouve maintenant dans la position où je peux aider et inspirer d'autres musiciens LGBTQ. Je ne peux pas vous dire combien de lettres je reçois de jeunes musiciens, qui vivent dans des États ou des pays conservateurs, qui sont en détresse et qui craignent pour leur carrière s’ils devaient sortir du placard. Un de mes rôles est de montrer qu'il est possible de sortir, et j'espère que mon exemple donne de l'espoir aux autres. C'est pourquoi il est important pour moi de sortir.

Que faites-vous pour le plaisir?

C'est vrai qu’on n'arrête jamais de penser à la musique quand on est musicien. Cependant, il y a environ 10 ans, j'ai découvert que la forme physique, le jogging et le yoga étaient le contrepoint et l'équilibre dont j'avais besoin dans ma vie. Cela me garde sain d'esprit.

Quelles sont tes 3 meilleures choses à faire à Philadelphie?

En plus d'assister à un concert de l'Orchestre de Philadelphie au Kimmel Center, mes choix sont d'explorer les rues près de la rivière Schuylkill; visiter l'incroyable Philadelphia Museum of Art et ses célèbres Rocky Steps, ainsi que la Barnes Foundation; et mon troisième choix est de dîner dans l'un des meilleurs restaurants que je connaisse au monde, Zahav, un restaurant israélien. Je ne dirai pas cheesesteak parce que c'est tellement prévisible! 6 Richard Burnett

