Une 2e Édition du concours pour le rayonnement de la jeunesse

À l’occasion de la deuxième édition du concours AGIS contre l’intimidation, Interligne dévoilait début février les trois équipes qui se sont le plus démarquées. Présenté par Desjardins, ce concours de rédaction vise à dénoncer l’intimidation liée à la diversité sexuelle et de genre, en amenant les jeunes à réfléchir et à s’exprimer sur un enjeu très important.

Les groupes gagnants auront la chance d’être accompagnés par une équipe de professionnels pour le tournage de leurs capsules vidéo, qui se déroulera à Montréal au début du mois de mars. Les équipes sont : Zoey, Lillian, Charlie et Caroline du Lower Canada College (Montréal) avec un texte sur la puissance de l’amitié; Tony, Marie-Jeanne, Zanolie et Caroline de l’école secondaire La Poudrière (Drummondville) avec un texte sur les stéréotypes sociaux; Emilie, Thomas-Jeff, Arianne et Angélick de l’école Marc-Laflamme / Le Prélude (Pointe-aux-Trembles) avec un texte sur la beauté des différences. Les équipes participantes devaient soumettre par écrit un scénario dénonçant l’intimidation liée à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Grâce au Grand Prix Desjardins, les membres des équipes gagnantes se verront offrir un séjour à Montréal afin d’assister, voire participer, au tournage de leurs capsules vidéo. En plus des activités prévues, les équipes seront logées à l’hôtel M et nourries tout au long de leur séjour. Les jeunes auront aussi la chance de recevoir du coaching de la part de Sophie Paradis, comédienne et porte-parole d’Interligne, le but étant de leur donner des conseils et de les guider dans leurs choix artistiques. «On trouve très important de donner aux jeunes une voix qui résonne sur un sujet qui les touche tout particulièrement, explique Pascal Vaillancourt, directeur général d’Interligne. C’est pourquoi les capsules vidéo seront utilisées dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à l’intimidation diffusée au printemps 2020.»

Pour voir la vidéo de dévoilement des équipes gagnantes : https://youtu.be/doEGIeWbqZo