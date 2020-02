La coupe de la reine remet plus de 5000$ AU GRIS

Avec la participation de près de 150 joueurs de tennis LGBTQ venus d’un peu partout dans le monde, la Coupe de la Reine présentée par Babolat, organisée par la ligue Montréal Tennis Lambda, a remis tous ses profits au GRIS-Montréal encore cette année.

Les membres du comité organisateur, Michel Guilbault, Kent Sanderson et Robert Pilon, de même que Gustave Leber et Pierre-Édouard Chomette (absents sur la photo), ont fièrement présenté un chèque de plus de 5000$ à Marie Houzeau, directrice générale du GRIS. Ce nouveau don de la Coupe de la Reine a été rendu possible grâce au soutien de son partenaire principal, le fabricant d’équipement de tennis Babolat, ainsi que de plusieurs autres compagnies, dont Air Canada, les Pharmaprix Van Hoenacker Tremblay, la SDC du Village et Via Rail Canada. Le tournoi attire chaque année plus d’une centaine de joueurs et joueuses, tout en maintenant sa tradition d’appuyer un organisme de la communauté. «Avec l’ajout cette année des identités de genre aux réalités que le GRIS démystifie, nous sommes encore plus heureux de participer à sa formidable mission d’ouvrir les esprits des jeunes et moins jeunes», a souligné Kent Sanderson, directeur du tournoi. Fondée en 1994, la Coupe de la Reine est un tournoi de tennis qui réunit des joueurs et joueuses de partout mais principalement de Montréal, Toronto et l’Est des États-Unis. Elle fait partie du circuit de la Gay and Lesbian Tennis Association (GLTA) et est organisée par Montréal Tennis Lambda, un OBNL créé pour favoriser la pratique du tennis et les rencontres amicales au sein de la communauté LGBTQ de Montréal. Pour participer à la ligue hivernale de Tennis Lambda, écrivez à [email protected]