Équipe Montréal Assemblée générale 2020

Le 9 février dernier se tenait au Bar Le Cocktail l’Assemblée Générale d’Équipe Montréal. Ce fut l’occasion de présenter le bilan de l’année 2019, de discuter avec les membres des divers groupes, de présenter les projets d’Équipe Montréal et de lancer quelques idées pour les prochaines années.

On a aussi profité de l’Assemblée Générale pour combler les postes laissés vacants au conseil d’administration où quelques nouveaux visages se sont ajoutés. Ainsi, notons l’arrivée de Pauline, Grégory, Pier-Luc et Raoul, et le retour de Caroline. Outre l’arrivée (ou le retour) de ces nouveaux administrateurs bénévoles, il faut souligner l’implication continue de Sébastien, Alan et Yannick, qui assurent la continuité, et les nouveaux membres honoraires, Jean-Claude, Marc et Mike, dont le soutien est fort apprécié. Les membres du CA ont tenu à remercier Guy Marin et Victor Junior Roberge, administrateurs sortants, pour l’implication qu’ils ont chacun mis dans Équipe Montréal, au cours des dernières années au sein du comité, ainsi que Vincenzo pour son implication durant l’année 2019. C’est avec enthousiasme qu’Équipe Montréal souhaite à son nouveau CA et à tous les membres de ses groupes, une belle année 2020. Merci à tous et à toutes de croire au rôle essentiel que tient Équipe Montréal. C’est grâce à l’implication de chacun d’eux et chacune d’elles vous si les membres sont motivé-e-s à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de continuer dans leurs engagements à l’ouverture aux membres LGBT+ et allié-e-s dans le sport et les loisirs.