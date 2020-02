Ensemble vocal Ganymède à l'Église St-Charles

Vous aimez chanter et cherchez un milieu respectueux et inclusif pour faire vos premiers pas dans le monde choral? Vous cherchez un groupe sympathique avec qui chanter régulièrement? L’Ensemble vocal Ganymède, le premier chœur d’hommes issu de la communauté LGBTQ de Montréal, est toujours à la recherche de nouveaux choristes! Nous préparons pour cette saison l’inoubliable Requiem de Mozart. Ce sont plus de 80 choristes qui uniront leur voix, accompagnés d’un orchestre et de solistes, pour offrir cette pièce exceptionnelle à un public ravi. Aucune expérience de chant requise. Vous êtes intéressés ? Contactez-nous à (514) 992-5362 ou par courriel [email protected]