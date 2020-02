L’Aigle souligne Ses 28 ans, fin mars

Sans trop de tambour ni de trompette, ce bar du Village s’en va tranquillement vers ses 30 ans. Le lundi 30 mars prochain, bien simplement, l’Aigle Noir soulignera son 28e anniversaire. Pas de party ou de chansonnier, mais des spéciaux sur la bière puisque nous serons en début de semaine.

«C’est un lundi; c’est plus difficile d’organiser quelque chose que si c’était en fin de semaine. Donc, ce sera souligné modestement avec quelques spé-ciaux», dit Jocelyn Roy, le propriétaire de l’Aigle Noir depuis novembre 2011.

Ceux qui connaissent Jocelyn savent que c’est un homme d’action. «Je planifie quelques rénovations et j’espère qu’elles seront prêtes pour ce moment-là!», continue-t-il. Oui, il y aura encore un certain rajeunissement de l’Aigle Noir. «On fait ça par étapes puisqu’on ne peut pas fermer le bar pour faire des travaux et que ceux-ci doivent se terminer rapidement.» Pourtant, il y a déjà eu plusieurs rénovations depuis 2011, autant au rez-de-chaussée que sur la mezzanine. «Il s’agit toujours de rendre l’espace plus fonctionnel, d’où le remplacement de l’éclairage, la modification du bar, etc.», explique Jocelyn Roy.

«Oui, 28 ans, c’est quand même très bien, mais il ne faut pas perdre de vue que dans deux ans, on fêtera nos 30 ans! Donc, on mettra l’accent sur cet

anniversaire-là plutôt. Cela nous donnera le temps d’effectuer d’autres travaux d’ici là.» Mais atteindre 28 ans, pour un bar, n’est-ce pas pratiquement un exploit, une telle longévité? «C’est très intéressant que cela perdure à travers le temps ainsi, poursuit le propriétaire de l’Aigle. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y en a plusieurs autre aussi dans le Village comme le Stud, le Cabaret Mado, le Cocktail, etc. Ça prouve qu’on plaît à la clientèle qui revient.»

Depuis près de trois décennies, ce bar attire une clientèle assez mélangée à la fois d’hommes matures et de jeunes, de gars barbus de type bears ou fétiches ou encore, eh oui, on en a déjà aperçu, d’hommes en costumes et cravates qui sortent du bureau pour prendre un petit verre avant d’aller souper. La chemise à carreaux a ainsi souvent côtoyé le harnais en cuir ou encore un simple T-shirt et ce, qu’il soit noir, blanc ou coloré. L’Aigle Noir se compare ainsi aisément à un bar de quartier tout en attirant une certaine clientèle de touristes ou des gars du Plateau ou d’autres secteurs de la région de Montréal. C’est ce qui fait son charme finalement…

«Pour certains, l’Aigle Noir est devenu une place pour faire le 5 à 7, je pense à une clientèle plus ancienne, par exemple. Il y a, également, une nouvelle clientèle de jeunes qui découvrent le bar. Ils sortent peut-être au Renard le week-end et, après avoir pris un verre là-bas, ils viennent ici. Ils trouvent l’endroit intéressant et avec une belle ambiance. Ainsi, la clientèle rajeunit les soirs de fin de semaine. C’est bon pour nous parce que les jeunes LGBT ne sortent pas que dans le Village maintenant puisqu’il y a plus d’ouverture sociale. On gagne à présent cette clientèle de jeunes à l’Aigle et, évidemment, j’en suis très heureux», d’affirmer Jocelyn Roy.

Mais justement, si l’on veut que de plus en plus de restaurants, de bars et de clubs perdurent dans le secteur, il faut réussir à attirer des gens. «Une manière de capter l’attention de la clientèle est d’ouvrir plus de commerces de proxi-mité, explique ce commerçant. Il nous faut plus de variété dans le quartier, si on fait ça, les gens vont se promener plus sur Sainte-Catherine, même l’hiver, et vont ainsi découvrir ce que la rue a à offrir. On sera tous gagnants.»

À ne pas oublier, donc, d’aller saluer Jocelyn Roy à l’Aigle Noir le 30 mars prochain pour ce modeste événement du 28e anniversaire !

Bar Aigle Noir 1315, Sainte-Catherine Est, Montréal.