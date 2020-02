RuPaul’s Drag Race de retour au Cocktail

Suivant ses bonnes habitudes, le bar Le Cocktail vous convie à la diffusion sur écran géant de cette populaire compétition de drags qui sera diffusée à 20h, à partir du vendredi 28 février prochain. Les aficionados du RuPaul’s Drag Race pourront assister à l’émission diffusée sur OutTv, partager le bonheur d’être avec d’autres partisans et profiter sur place de l’animation hilarante d’Uma Gahd, durant les pauses pubicitaires.

Ainsi, qui de Aiden Zhane, Brita, Crystal Methiyd, Dahlia Sin, Gigi Goode, Heidi N Closet, Jackie Cox, Jaida Essence Hall, Jan, Nicky Doll, Rock M. Sakura, Sherry Pie ou encore de Widow Von’Du recevra la couronne de drag internationale? C’est ce que nous verrons au cours de cette 12e saison.

«La diffusion de cette nouvelle série de RuPaul’s Drag Race devient un classique maintenant au Cocktail, dit Michel Dorion, le directeur artistique du Cocktail et copropriétaire. Ça va être fantastique, il y a toujours une belle ambiance lors de ces soirées.»

«Uma Gahd revient pour animer la soirée avant la diffusion, après, ainsi que pendant les pauses publicitaires, elle met beaucoup d’entrain et cela devient très dynamique», continue Michel Dorion.

Cela fait maintenant plusieurs années que Le Cocktail présente en direct les concours de drags de RuPaul. «On est bien parti ici, au Cocktail, pour diffuser les diverses émissions que ce soit le Drag Race, le RuPaul’s Celebrity Drag Race (une compétition à venir de "make over" avec plusieurs vedettes), le All Stars, le Drag Race UK ou, éventuellement, Drag Race Canada, indique Michel Dorion. Nous avons l’intention, autant que possible, de toutes les mettre en vedette. Du moins, c’est l’objectif du Cocktail.» À noter que, pour le Drag Race Canada produit par RuPaul et OUtTv, on compterait la participation des québécoises Kiara et Rita Baga si on se fie aux rumeurs et à des vidéos de fans sur YouTube.

Le 9 février dernier, profitant de la remise des Oscars, Le Cocktail et Michel Dorion présentait une soirée spéciale de C’est Dimanche. «Plutôt que les gens restent à la maison et regardent les Oscars tout seuls, on leur proposait de venir au Cocktail, d’assister à un spectacle avec des chansons de films et de voir sur écran géant la remise des prix. Il faut se renouveler constamment et c’est ce qu’on essaie de faire en proposant de telles soirées. On prépare aussi des soirées pour ce printemps. On a déjà ajouté "C’est Juste Lundi", avec Sally-D, pour appuyer les drags de la relève. LaDrag On-fly fera aussi partie de l’équipe du samedi prochainement. Il y aura donc de la nouveauté. On a très hâte, avec Luc [Généreux, le copropriétaire du Cocktail], d’ouvrir la terrasse…», de dire Michel Dorion.

Donc, à ne pas oublier, dès le 28 février et les vendredis suivants, la diffusion de RuPaul’s Drag Race Saison 12, dès 20h, avec Uma Gahd à l’animation. Après Yvie Oddly qui a remporté le très convoité titre de Drag Superstar, qui sera couronnée en 2020? Les paris sont ouverts! Et connaissant l’enthousiasme des participants dont certains sont tout aussi fidèles que ne le sont certains Montréalais pour les joueurs du club les Canadiens… on peut facilement envisager des soirées enlevantes et une ambiance survoltée au Cocktail. Un seul conseil, arrivez tôt!

Bar Le Cocktail, 1669, Sainte-Catherine Est, Mtl.

514-597-0814 ou Facebook.com/Bar-Le-Cocktail