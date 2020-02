La McAdam 100% de pommes québécoises

La Brasserie McAuslan est l’une des premières micro-brasseries au Québec. Elle brasse de grandes bières de renom, dont la St-Ambroise et la Griffon, et offre aussi, depuis 2017, un cidre urbain McAdam 100% québécois.

Fabriqué avec des pommes du Québec et bonifié avec les pommes du verger de la Brasserie, le cidre McAdam tient son nom de John McAdam, l'Écossais à l'origine de l'asphalte, représentation de l'urbanisation. D'un vert éclatant, la canette du cidre McAdam est empreinte de tracés symbo-lisant les rues de Montréal qui convergent vers la cidrerie. Située dans le quartier Saint-Henri à Montréal depuis 1989, la Brasserie a ajouté sur une des parcelles de son terrain une cidrerie à ses installations, en 2017, en plus d'un verger urbain.

Frais et pétillant, ce cidre est un vrai délice pour les papilles. Il arrive souvent qu’un cidre soit très sûr, trop sucré ou bizarre-ment amer, sans goût. D’un goût franc, léger et acidulé, très frais et bien équilibré, le cidre McAdam, lui, dégage, de la jeunesse, de la force, de la diversité et toute la richesse de notre ville. Il est aussi offert en version rosée, dans une canette rose. La Brasserie McAuslan est l’une des premières micro-brasseries au Québec. Elle brasse de grandes bières de renom, la St-Ambroise et la Griffon. La Brasserie a recueilli jusqu’ici plus de 12 médailles à des concours internationaux, dont une médaille de platine, quatre d’or, six d’argent et une de bronze. Sachez que le cidre urbain McAdam est en vente dans les dépanneurs et épiceries du Québec, bonne dégustation!