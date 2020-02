Dresser la table pour une 23e édition

L’alimentation végétale est plus en vogue que jamais. Cet engouement se manifeste bien au-delà de l’assiette, avec l’éclosion de nouvelles tendances beauté et santé, telles que la nutricosmétique, ou encore les soins corporels bios et naturels.

Devant une telle explosion de l’offre alimentaire, biologique et écologique, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver pour quiconque souhaite s’orienter vers un mode de vie plus sain et responsable. Rendez-vous santé-saveur par excellence depuis 23 ans, L’Expo Manger Santé et Vivre Vert réunit la crème des entreprises et des acteurs de ces industries afin d’offrir un tour d’horizon complet des meilleures découvertes en alimentation saine, en écologie et en santé globale. Que vous soyez végécurieux ou flexitarien, écolo engagé ou carrémment néophyte, vous y récolterez de précieux conseils afin d’intégrer cette bio-révolution de manière durable et en toute simplicité.

Le menu de cette 23e édition s’annonce des plus copieux et diversifiés, avec un éventail de nouveautés alimentaires à goûter, à tester et à humer. Graines germées, huiles et vinaigres rares, ingrédients pour tapas, herbes fraîches et herbes médicinales, graines énergisantes, smoothies naturels, chocolats bio et repas végétariens sauront inspirer les épicuriens. Divers produits véganes tels que des lentilles noires bio du Québec, des desserts à base de purées de légumes prêtes à cuisiner, des burgers de tempeh d’ici et des fromages à base de graines de tournesol. L’innovation et les avancées se poursuivent en santé et en herboristerie. L’événement se tiendra au Palais des congrès de Montréal les 20, 21 et 22 mars et rassemblera plus de 350 exposants et conférenciers triés sur le volet. La population de Québec et celle de Sherbrooke ne seront pas en reste, comme L’Expo Manger Santé et Vivre Vert se rendra aussi au Centre des congrès de Québec, les 4 et 5 avril, et au Centre de foires de Sherbrooke, les 2 et 3 mai.