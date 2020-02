Des collations et des repas santé avantageux

Les repas et collations santé du menu Fusion-Vitalité s’inspirent de plus de 10 ans de pratique et de 17 500 heures de coaching du naturopathe et entraîneur Patrick Ste-Marie. Tout ce bagage de connaissances lui a permis d’élaborer des repas santé, savoureux et nutritifs.

Naturofitness a conçu cette ligne de repas préparés selon les principes de la natu-ropathie, pour manger en fonction de votre physionomie et favoriser de saines séquences et combinaisons alimentaires. En effet, le moment de la journée et l'ordre dans lequel vous mangez certains aliments influencent directement votre vitalité, votre santé et votre bien-être.

Trop souvent, nos habitudes alimentaires ne sont pas adaptées à notre biologie. Avez-vous souvent vu des animaux sauvages en surpoids ? Bien sûr que non, puisqu’ils ne s’alimentent que de ce qu’ils sont naturellement faits pour manger.

Naturofitness vous convie à un retour aux sources en favorisant la cuisine Fusion (en combinantle cru et le cuit dans votre assiette) et en simplifiant les repas. En plus d’être sains et savoureux, les repas santé de cette gamme de mets préparés vous permettent de transformer positivement vos habitudes alimentaires.

De nombreux bienfaits pour la santé sont donc possibles, surtout si vous combinez ce menu santé à de l’activité physique :

• Perdre du poids de façon naturelle et saine

• Profiter d’un meilleur niveau d’énergie durant la journée

• Stimuler les performances sportives et intellectuelles

• Faciliter la digestion et le transit intestinal

• Améliorer sa silhouette

• Éliminer les toxines et l’acidité de votre organisme

• Augmenter ses performances au travail

Et avec les bons conseils de Naturofitness vous saurez le moment de la journée et l’ordre où certains groupes alimentaires doivent être mangés. Les recettes santé peuvent aussi être ajustées en fonction de vos objectifs.

