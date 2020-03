Déguster en harmonie avec l'environnement

Wine by Nature du vin,

Bodegas Latue, Vino de la Tierra

de Castilla

(Espagne) 2018

Code SAQ: 14294214

9,70$

Pour ceux et celles qui surfent sur la vague du véganis-me, voici un vin bio à petit prix qui veut faire votre connaissance. Mais faites vite, car il ne sera disponible que jusqu'au 25 avril! C'est un assemblage d'airén et de sauvignon blanc, qui fait très végétarien. Quand je l'ai essayé, j'ai pensé châtaigne d'eau, citronnelle, bambou. Il faut vraiment le déguster dans certaines conditions, comme le laisser s'épanouir un peu dans le verre, et ne pas le boire sorti direct du frigo, sinon il fera son grand timide. Une fois à l'aise, il vous offrira ses notes deverdure, et une bouche tendre de poire et de pamplemousse blanc. Il a été parfait avec une bonne salade de laitues variées garnie de cœurs de palmier, nappée d'une émulsion de lait de coco au cari.

Rosso biologico,

Societa Oscura,

IGP Terre Siciliane (Italie) 2018

Code SAQ: 14262909

12,00$

Un rouge bio qui nous vient des pentes inondées de soleil de la Sicile. C'est un assemblage de nero d'Avola, de merlot et de syrah. Le nom du domaine est un clin d'œil à un groupe d'aventuriers du moyen-âge qui vengeaient les torts faits aux moins nantis, à la Robin des Bois. Déjà, l'étiquette est vraiment cool. Le nez est un peu discret au départ, mais il révèle de jolies petites notes de fruits, de framboises et de cigare trempé dans le porto, après quelques minutes. La bouche est très souple, un peu tannique mais nullement agressive, bien fruitée elle aussi, avec une petite touche de terreau en finale, puis une acidité toute fraiche. Très versatile à table!

Benuara, Cusumano srl,

DOP Sicilia (Italie) 2017

Code SAQ: 10539915

16,95$

Mystérieux et un peu sauvage, à l'image d'Albator, voici un vin rouge plein de personnalité. C'est un assemblage de nero d'Avola et de syrah, issus d'une agriculture raisonnée dans les douces collines de Monreale. Le nez ensorcelle comme une des sylvidres d’Albator, avec ses parfums de fruits sombres, de réglisse noire et de mur de vieille église couvert de lierre. La bouche est dense et soyeuse à la fois, aussi fruitée qu'organique. On se régale avec les plats mettant les champignons en vedette, ou de succulentes viandes rôties, voire un steak de thon, frotté d'épices. Un vin de plaisir et de charme, qui vaut amplement son prix!

Bin 407 cabernet sauvignon,

Penfolds, South Autralia, 2016

Code SAQ: 14152304

98,50$

Peut-être que votre bourse est un peu trop serrée pour vous offrir le Bin 707 (600$), mais votre peine sera de courte durée, si vous dénichez une bouteille de ce délicieux Bin 407, qui, bien que très jeune, est déjà un régal. Le nez est somptueux, très typé, avec en plus des notes de cuir, de cèdre et d'épices. La bouche est à la fois riche et élégante, très satinée, avec des parfums expressifs de cassis noir, de menthe douce froissée, et curieusement de tomates séchées. Et tout va à merveille ensemble. Un vin superbe, très charnel, qui a bien des années devant lui. Sortez vos plus beaux verres, allumez les chandelles, et... passez une soirée mémorable!

Gin Royalmount,

Distillerie 1769

(Verdun)

Code SAQ: 14392607

49,25$

Un autre gin québécois, un autre coup de cœur! Voici l'offre de la 2e génération de la famille qui nous offre des merveilles distillées, dans la gamme Madison Park.C'est une dentelle liquide suggère en rougissant de pudeur, des notes de roses, de baies de genièvre, de concombre anglais et de zeste de citron. La bouche est veloutée, et parfumée d'abord par les agrumes puis il y a cette finale luxueuse de concombre et de poivre concassé. C'est délicieux, sur glace, et ça devient super frais et vert printemps servi avec un tonique assez discret, pour bien le mettre en valeur. Mis dans une bouteille Eco de Luxe, plus légère, pour réduire son empreinte carbone, et avec plein de petits détails bons pour l'environnement. À découvrir, sans faute!