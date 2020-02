Vous aimeriez changer de domaine, vous êtes en transition de carrière ou tout simplement vous désirez vous trouver un emploi? Sachez que le Centre Eurêka est là pour vous aider.

Depuis 1976, le Centre Eurêka est venu en aide à plus de 25 000 personnes ! Il s’agit de services-conseils en employabilité, pour les 40 ans et plus afin de les aider dans leur stratégie de réintégration sur le marché du travail. C’est un service individualisé, personnalisé, centré selon le parcours de chaque individu, qui est offert par des conseillers spécialisés et accrédités par le Réseau des Services Spécialisées de la main-d’œuvre (RSSMO).

«La raison d’être du Centre Euréka, est de vous apprendre à réorganiser, définir vos besoins en vous présentant des méthodes efficaces et actualisées» explique Hédia Annabi, conseillère en emploi, chef d'équipe, formatrice et mentor au Centre Eurêka. «Par cette approche, le Centre apporte une redynamisation, un renforcement, pour votre recherche d’emploi, en vous aidant à mieux vous positionner professionnellement.»?Car le marché de l’emploi est en perpétuelle mutation!

Comment ? «En répondant à vos questions, en vous démontrant comment augmenter votre succès en ligne et apprendre à mieux vous connaitre, afin de faire valoir votre potentiel et vos acquis et surtout apprendre à comment faire face aux entrevues avec des recruteurs de plus en plus exigeants.» L’idée est de déjouer des croyances qui entravent nos recherches et nous limitent dans nos champs d’employabilité.

La perte d’un emploi pour les personnes de 40 ans et plus, constitue en soi et pour certains un choc, avec des conséquences difficiles. «Suite à un licenciement, une mise à pied, une restructuration au sein de l’entreprise, à un problème de santé, ou tout simplement un départ volontaire ou un Job Hopping (changement d’emploi fréquent), il est primordial de prendre un temps d’arrêt, afin de réfléchir et de revoir ses priorités», poursuit la conseillère en emploi, Hédia Annabi. «C’est une période qui ne peut pas être traitée à la légère, il faut prendre le temps d’examiner sa situation, de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, pour surtout pouvoir faire le deuil de l’emploi que l’on a quitté.»

Perdre son emploi est principalement une des sources de stress et de désarroi les plus déterminants que l’on peut vivre dans notre parcours de vie, surtout si le stress est mal vécu! «Les répercussions se feront ressentir lors de ses entrevues, pour la simple raison que la période de deuil a été mal acceptée et assumée! Nous passons alors par différentes phases, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l’acceptation et enfin la reconstruction. Ces différentes périodes, seront vécues de différentes manières d’une personne à une autre…ce qui est indéniable, en premier, c’est de s’y résigner et de le reconnaitre.»

C’est là où le Centre Eurêka rentre en ligne de jeux afin de vous apporter un accompagnement dans votre cheminement, en élaborant votre bilan professionnel, en apprenant à mieux vous connaitre afin d’apprendre à mieux faire face aux aléas de la recherche d’emploi. L’organisme, est là pour vous encadrer, guider, outiller, aiguiller afin de retrouver votre plein potentiel et changer vos vies…en valorisant et en augmentant l’estime de soi! En mettant en action des méthodes, et des stratégies efficaces et des techniques éprouvées…!

Le marché de l’emploi a changé…nous devons nous y adapter !

En outre, les travailleurs expérimentés de 40 ans et + sont difficiles à substituer… «Nos parcours ne sont jamais linéaires, changer de secteur d’activité et de plus en plus usuel pour certains, mais certes pas plus facile à justifier lors d’une entrevue…! Avant de souhaiter changer de domaine, il faudrait en premier s’assurer que nos habilités, nos expériences et nos acquis liés à l’emploi que nous visons répondent adéquatement aux besoins de l’entreprise ciblée, en étant à jour avec les dernières technologies ce qui apportera une plus-value concurrentielle, tout en en ayant une longueur d’avance par rapport à d’autres candidatures sur le marché.»

Au Centre Eurêka, ils mettent votre potentiel de l’avant en développant des attitudes et de comportements gagnants, en travaillant sur la confiance et l’estime de soi, en définissant votre objectif et votre choix de carrière, en effectuant un transfert de compétences. Vous voulez savoir comment présenter vos références? Comment faire face au comportement qui fait obstacle? Comment rédiger et revitaliser un CV percutant et efficace? Comment rédiger votre approche via courriel et avoir des résultats? Comment vous positionner suite aux mots clés et atteindre notre cible? Comment pouvoir justifier une expérience difficile à négocier lors d’une entrevue? Comment maximiser l’efficacité de vos démarches et atteindre votre but? «Le Centre Eurêka est là pour vous aider dans votre prise de conscience, en mettant de l’avant, en adéquation avec un plan d’intervention et un plan d’action, à déterminer un objectif d’emploi réa-liste tout en explorant le marché du travail. »

Vous vous demandez, comment structurer votre recherche d’emploi et apprendre à mieux gérer vote temps pour être plus productif ? Comment préparer votre entrevue ? «En effectuant une simulation d’entrevue filmée qui changera la dynamique de votre présentation…en évaluant votre verbal et non verbal lors de vos entrevues et vous redonnera confiancte en votre potentiel!»

Le Centre Eurêka contribue à construire avec vous un environnement propice au développement de chaque personne, selon la profession visée, adapté à un marché du travail spécifique. Le Centre Eurêka pourrait influencer les dix prochaines années de votre vie !

Centre Eurêka inc membre du Réseau des Services Spécialisés