Montréal en Lumière annonce pour 2021 un partenariat avec Fierté Montréal

Montréal en Lumière, le grand festival d’hiver à Montréal vient d’annoncer un partenariat pour la 22e édition du festival, qui se tiendra du 18 au 28 février 2021 avec Fierté Montréal, le plus grand rassemblement des communautés de la diversité sexuelle et de genre (DSG) à travers toute la francophonie.

Ce partenariat devrait permettre à Montréal en Lumière d’accroître son offre d’activités envers les communautés LGBTQ+ et à Fierté Montréal d’élargir ses activités à moment de l’année où il y a peu d’événements s’adressant aux communautés LGBTQ+.



À ce moment-ci, on sait peu de choses sur ce que cela implique si ce n’est que le volet Gastronomie de Montréal en Lumière 2021 se déclinera en des saveurs dont la Fierté saura égayer les papilles les plus sélectives, car plusieurs chef.fe.s invitée.e.s seront issu.e.s de la diversité sexuelle et de genre! Également, les équipes de part et d’autres travailleront afin de créer de nouvelles opportunités d’activités pour l’édition de 2021 afin de représenter et de célébrer davantage les communautés LGBTQ+. Plus d’informations seront communiquées dans les semaines à venir!



« Nous sommes heureux de nous associer à cette organisation haute en couleur qui met de l’avant la grande diversité de Montréal et son esprit inclusif», afirme Jacques Primeau, directeur général de Montréal en Lumière. «Nos deux événements montrent que l’art de vivre, la gastronomie et la célébration sont des éléments rassembleurs qui se complètent parfaitement et que, même l’hiver, il y a place à la fête! »



« Les employé.e.s, les membres du conseil d’administration et, j’en suis convaincu, les festivalier.ère.s du festival Fierté Montréal, accueillent ce nouveau partenariat avec grande satisfaction», a déclaré Jean-Sébastien Boudreault, vice?président du festival Fierté Montréal. «non seulement car ce partenariat démontre une volonté claire de l’équipe de Montréal en Lumière à reconnaitre les communautés LGBTQ+, mais aussi car il s’agit d’une autre manifestation démontrant que Montréal est l’une des destinations touristiques les plus inclusives au monde! Nous avons appris que festival Fierté Montréal annoncera sous peu une nouvelle offre hivernale pour 2021.

On vous en reparle…