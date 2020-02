Le Diamant présente Quills

Après avoir connu un succès mémorable au Trident et en tournée depuis 2016, l'œuvre controversée de Doug Wright, Quills, est de retour à Québec avec Robert Lepage en marquis de Sade.

Vos convictions sont-elles si fragiles qu'elles ne supportent pas d'être opposées aux miennes? Le récit prend naissance en France, sous Napoléon 1er, dans le paisible asile de Charenton, dont le plus célèbre pensionnaire est l’irrépressible marquis de Sade. L'abbé de Coulmier, directeur de l'établissement, croit pouvoir réhabiliter cet homme qui explore par sa plume les interdits de l'être humain, ses pulsions sexuelles et ses désirs immoraux. Malgré l'omniprésence de l'abbé, Sade, aidé par la jeune lavandière Madeleine, continue de faire publier ses récits sulfureux. Napoléon 1er envoie donc à l'asile le docteur Royer-Collard pour faire taire ce fou dont l'œuvre met en péril les fondements moraux de la société. Mais jusqu’où ira-t-il pour l'arrêter? Censure et liberté d'expression s'entrechoquent et s'affrontent dans cette pièce marquante qui questionne à la fois la responsabilité de l'artiste dans sa société, face aux répercussions de son œuvre, et la définition même de la morale, dont les repères ne sont pas aussi immuables qu'on le croit souvent. Quills est le fruit de la collaboration de Jean-Pierre Cloutier et Robert Lepage. Le Diamant, 966, rue Saint-Jean, Québec