Une Gay Night au Circus Spectacular

Depuis une décennie maintenant, le New England Centre for Circus Arts éblouit le public avec son spectacle printanier dans la ville de Brattleboro, dans le sud du Vermont. Cette petite ville queer, est devenue encore plus queer au fil des ans grâce à des organisations comme NECCA.

Plus d'un tiers des étudiants de NECCA sont membres de la communauté LGBTQ+, et ils ont ajouté une étincelle particulière à la longue tradition de Brattleboro de marcher à un rythme différent. C’est pourquoi l’événement Circus Spectacular 2020, qui se tiendra le samedi 7 mars, à 19 h 30, au Latchis Theatre, est tout indiqué pour lancer le nouveau fonds de bourses d'études LGBTQ+ de la NECCA.

Le fonds est une idée originale des fondateurs de la NECCA (et sœurs jumelles) Elsie Smith et Serenity Smith Forchion, ainsi que de Scott Heller et Dave King, un couple influant qui gère un B&B gay à Newfane, Frog Meadow, depuis 2005. En lançant le fonds, ces amis ont cherché à doubler la diversité unique de Brattleboro et à mieux répondre aux besoins des personnes LGBTQIA de tous les horizons qui affluent dans la région chaque année.

Selon Serenity Smith Forchion «l'une des tâches de la NECCA est de défendre activement la diversité et de l'inviter dans notre communauté. En tant que mère de trois enfants qui ne sont pas aussi blancs que moi, je vois à la fois comment cette région peut apparaître non diversifiée de l'extérieur et comment Brattleboro est grande ouverte et accueillante. C'est un endroit où vous avez l'impression de pouvoir faire connaissance avec tout le monde.»

«Brattleboro est depuis longtemps un refuge sûr pour la communauté LGBTQ +», explique Scott Heller, un athlète professionnel vétéran. Lui et son mari ne sont pas seuls parmi les couples LGBTQ+ influents qui se sont installés autour de Brattleboro.

Eli et Krista Coughlin-Galbraith sont copropriétaires de Shapeshifters (qui fabrique des camisoles de compression très populaires auprès des LGBT) une des nombreuses entreprises de la région de Brattleboro. Shapeshifters a fait don de prix pour la réception d'avant-spectacle du Circus Spectacular au restaurant Echo. Eli Coughlin-Galbraith indique que NECCA est «une passerelle incroyable pour les jeunes LGBTQ + professionnels. Cela les aide à mieux intégrer la communauté de Brattleboro», et s'attend à ce que le nouveau fonds de bourses permette à «encore plus de personnes LGBTQ+ de talent à venir et à enrichir notre ville dynamique.»

Tom Bentley, un ancien de la NECCA et étoile montante de l'industrie du divertissement pour adultes, qualifie Brattleboro, de «ville super queer et magnifique - je ne l'oublierai jamais. Et NECCA est la meilleure école de cirque du pays. Vous allez le constater en assistant au spectacle.»

Le cadre du spectacle annuel de la NECCA est tout aussi spectaculaire: l’historique Latchis, qui regroupe un theatre et un hotel de 60 chambres dans un style Art déco saisissant. «Nous sommes un lieu chaleureux, accueillant, éblouissant et amusant», explique Jon Potter, directeur exécutif de Latchis Arts, «et aucun événement n'exprime mieux ces choses que le NECCA Circus Spectacular. Nous apprécions les liens communautaires qui font le succès de nos événements et nous chérissons la NECCA, ses employés et leur travail maginique.»

Organiser la soirée LGBTQ de NECCA au Cirque n'est pas la seule façon pour le Latchis de montrer son amour pour la communauté queer de Brattleboro. Dans le mandat de Potter à Latchis Arts, le théâtre a accueilli le Boston Gay Men's Chorus, une flopée d'événements cinématographiques LGBTQ, et le festival annuel Cineslam Pride de courts métrages, organisé par John Scagliotti, réalisateur et producteur de films tels que Before Homosexuals (2017) et After Stonewall (1999).

La réception VIP d'avant-spectacle de la soirée LGBTQ au Cirque de la NECCA le 7 mars comprend des apparitions spéciales de cirque, plus de 3000 $ en prix de tombola, des amuse-gueules légers et un bar payant au restaurant Echo au centre-ville de Brattleboro.

L'entrée à la réception est gratuite et des billets pour le spectacle de cirque sont disponibles sur frogmeadow.com, latchisarts.org et necenterforcircusarts.org.