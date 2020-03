L’ex-plongeur olympique Matthew Mitcham épouse Luke Rutherford

Le médaillé d’or olympique, Matthew Mitcham vient d’épouser son petit ami, l’acteur Luke Rutherford lors d’une cérémonie de mariage intimiste et symbolique.

«Le tout était si beau. J’ai pleuré pour pratiquement toute la cérémonie », a déclaré Daily Telegraph, l’ancien plongeur olympique qui n’a pu cacher son émotion, parlant de son magnifique mariage avec l’acteur britannique Luke Rutherford, qui a notamment joué dans " The Dark Knight Rises ".

La cérémonie a été célébrée au château de Halloy en Belgique devant les proches et la famille, dans une ambiance féerique. Avec amour et humour, Matthew, qui a fait son coming out en 2008, a déclaré : «Après une longue période de beaux gestes, de loyauté, de regard avec adoration et de nombreux voyages au Ikea, j’ai réussi à embobiner Luke pour qu’il tombe amoureux de moi, me demandant ma main et m’épousant enfin. Maintenant, il est coincé avec moi pour toujours et à jamais, ha ».

Un mariage magnifique, huit mois après la touchante annonce sur Instagram de leurs fiançailles, le 3 juin dernier. L’occasion déjà, pour le plongeur olympique de déclarer sa flemme de la plus belles des manières, à Luke Rutherford : «Je suis avec cet homme drôle, passionnant, énergique, attentionné, depuis six mois. Les six mois les plus longs de ma vie, mais grâce à tout ce que l’on a déjà accumulé » avait-il posté à l’époque sur Instagram.

Matthew et Luke sont actuellement en voyage de noces à Amsterdam. Toujours sur Instagram, le marié n’a pu s’empêcher d’ajouter : «Il sait tout de moi. Toutes mes faiblesses. Comment me faire plaisir. Cela revient toujours à… la pâtisserie ».

Matthew Mitcham est entré dans l'histoire comme l'un des premiers athlètes ouvertement homosexuels à remporter une médaille d'or olympique en 2008. L’année suivant sa victoire à Pékin, ce militant actif de la cause LGBT+ prit la tête d’un cortège de 300 000 personnes lors du célèbre Mardi gras gai et lesbien de Sydney. En 2008, Mitcham avait raflé la médaille d’or lors des jeux olympiques d’été dans la capitale chinoise en s’élançant d’un plongeoir de 10 mètres de hauteur. Décidément, les grands sauts ne lui font pas peur...