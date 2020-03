Le Guide LGBT+ de Cardiff

La compacte capitale galloise offre tellement plus qu’on pourrait attendre pour une ville de sa taille : de la culture et du patrimoine, par son centre historique à l'architecture à couper le souffle de Cardiff Bay, en passant par sa scène gaie animée. Attendez-vous à tomber amoureux de cette ville au charme accueillant.

Cardiff est une ville portuaire du pays de Galles et le centre culturel et économique du pays. Peu connue ici, elle mérite d’être découverte. C’est aussi un excellent point de départ pour explorer la Galles du Sud.

CARDIFF BAY

Largement considéré comme l’un des plus grand succès de revitalisation urbaine en Grande-Bretagne, le superbe réaménagement de Cardiff Bay s’étend sur près de 1100 hectares dans l’ancien quartier des docks et abrite de nombreux parcs, des hôtels, des restaurants, des théâtres à l’architecture audacieuse dont le Wales Millennium Centre, qui accueille des opéras nationaux, des orchestres, des pièces de théâtre et des spectacles de danse, ainsi que les restaurants, cafés et boutiques branchés de Mermaid Quay. Le Senedd, un bâtiment ultramoderne conçu par l'architecte Richard Rogers, est occupé par l'Assemblée nationale du pays de Galles. La Baie de Cardiff est également là où vous pouvez trouver Techniquest, un centre de divertissement de sciences et découvertes avec un planétarium et un théâtre.

AMATEURS DE CHATEAUX ?

Situé dans le centre de la ville, le château de Cardiff se dresse sur un site autrefois occupé par un fort romain, dont certaines parties ont été conservées et partiellement restaurées. Le château est en réalité un ensemble de trois forteresses. Ne manquez pas de monter sur la tour principale pour avoir une vue sur la ville. Situé dans le village de Tongwynlais, à 10 kilomètres au nord de Cardiff, le Castell Coch, également appelé «château rouge», est un château gothique enchanteur muni de plusieurs tours arrondies. L’intérieur est richement décoré et on ne s’ennuie pas pendant la visite. À seulement 12 km au nord de Cardiff, le château de Caerphilly mérite une visite. Le château, le plus grand du Pays de galles, possède le système de défense le plus élaboré de tous les châteaux britanniques confondus. Agrandi à plusieurs reprises, il a deux ponts-levis impressionnants, d’immenses remparts et des tours circulaires.

VIE NOCTURNE

Comme la ville elle-même, la scène gaie de Cardiff est petite et compacte : les établissements gais se trouvent dans Charles Street et Churchill Way dans le centre-ville, tous à distance de marche les uns des autres.

Un pub historique avec un extérieur traditionnel, The Golden Cross est populaire auprès des 30-40 ans amateurs de camp, de karaoke et de spectacles de cabaret.

Le Lab 22 est un petit endroit élégant pour des cocktails après le travail ou avant d’aller danser.

Le WOW Bar plait à une clientèle jeune et étudiante avec des DJ, de la musique live, des spectacles de cabaret et ses spéciaux sur l’alcool.

Réparti sur deux étages et une terrasse sur le toit, The Kings est le grand bar moderne attirant une foule gaie / lesbienne / mixte, plus jeune.

C'est le pré-bar officiel du Pulse, la discothèque gaie, qui attire une foule jeune et mixte de fêtards et les étudiants universitaires de toutes orientations.

Les amateurs de spectacles de drag voudront absolument faire un arrêt au Mary’s, tandis que le Minsky’ Showbar est populaire auprès des amateurs de cabaret.





OÙ DORMIR ?

St David’s Hotel and Spa

Le cadre spectaculaire du St David's sur la baie de Cardiff et ses intérieurs luxueux en ont fait la destination préférée des voyageurs de marque meilleurs. Son superbe spa marin vaut le détour, tandis que son emplacement central le place à distance de marche du cœur de la scène gaie de Cardiff.

Maison Galles

Située à quinze minutes à pied à l'ouest du centre-ville de Cardiff, la Maison Galles est une maison de ville indépendante avec un élégant décor fusion gallois-français. Près des espaces verts de Llandaff Fields et de Bute Park, il abrite jusqu'à huit personnes et présente des détails originaux comme des revêtements muraux sur mesure, des lits très confortables et un mélange original de meubles anciens et contemporains.

Ty Rosa

Ty Rosa (ou «maison rose» en gallois) est un bed & breakfast recommandé pour son attitude amicale et ouvertement gaie. Il y a cinq chambres confortables dans la maison principale, plus un appartement annexe. Il est situé à quinze minutes à pied au sud du centre-ville de Cardiff. Les hôtes Paul et Stuart vous indiqueront les bons endroits à découvrir dans la ville.

À L’AGENDA

24 au 26 Juillet 2020 - Leathermen Cymru

Le week-end annuel pour les adeptes de cuir à Cardiff, se tiendra du 24 au 26 juillet. Divers événements se tiendront tout au long du week-end, dont le concours Mr. Leather Wales 2020. Les événements comprennent des soirées fétiches au Eagle Bar et au Eagle 50, des événements ailleurs en ville et des tournées de bars pour socialiser. La plupart des événements sont gratuits, mais ceux qui ne sont pas membre du Eagle Bar doivent le devenir.

28 au 30 août - Pride Cymru

Montrant sa fierté pour la culture LGBTQ +, en plus de tout ce qui est gallois, Pride Cymru (le mot gallois pour le pays de Galles) est un événement massif (pour la ville) de trois jours, où plus de 50000 personnes se réunissent pour célébrer dans la capitale. Chaque année, de grands artistes pop gallois et internationaux se produisent sur la scène principale, avec un jardin de cabarets, de tentes, de manèges, un marché culturel avec des arts et de l'artisanat et une zone familiale. Et, évidemment, un défilé coloré dans le centre-ville de Cardiff qui attire une foule très diversifiée qui prend part à la fête.





6 au 11 octobre - Iris Prize Festival

Organisé chaque année en octobre, le festival Iris est la célébration de Cardiff pour cinéma LGBTQ +. Pendant quatre jours se succèdent projections de films internationaux, tables rondes et soirées diverses. Une trentaine de courts métrages LGBTQ + s'affrontent pour remporter les plus hautes distinctions.

Pour plus d’infos :

Crédits photos : Visit Britain / Visit Cardiff / Pride Cymru / St David Hotel / Pulse Cardiff /The Golden Cross