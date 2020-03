Le guide LGBT+ de Glasgow

Glasgow est célèbre pour sa scène artistique, musicale et culturelle pleine de vie, son riche patrimoine architectural et son offre exceptionnelle en matière de magasinage. Mélange de ville industrielle et sophistiquée, lieu d'histoire et de modernité, la plus grande ville d’Écosse a évolué au cours des deux dernières décennies pour devenir l’une des métropoles les plus fascinantes de Grande-Bretagne et très accueillante pour la diversité sexuelle.

Les habitants de Glasgow sont appelés Glasgewiens et sont connus pour leur sens de l'humour assez sombre, leur audace et leur amabilité. Ils ont tendance à vouloir aider les voyageurs qui ont besoin de renseignements et sont heureux de suggérer diverses activités locales. La ville est sécuritaire pour les voyageurs LGBT et est connu pour son ouverture d'esprit et son acceptation de la communauté LGBTQ. Discrètement, l'Écosse est devenue un des leaders mondiaux en matière de droits des lesbiennes, des gais, des bisexuels, des transgenres et a été nommé meilleur pays d'Europe pour la protection des LGBTQ.

À première vue, Glasgow et ses beaux bâtiments, héritage d’une richesse générée par le commerce, donnent l’impression d’un endroit guindé. C’est tout l’inverse, la ville regorge de bars élégants, de restaurants haut de gamme, de clubs animés et possède une riche culture de musique live. La combinaison de cette agitation avec la gentillesse légendaire de ses habitants est captivante, sans compter que la plupart des bars et clubs gais sont situés autour de Virginia Street dans Merchant City, l’un des plus beaux secteurs de la ville.

La ville en effet de la plus grande densité d’activités créatives de toute la Grande Bretagne en dehors de Londres. Son riche patrimoine architectural inclut notamment le chef d’œuvre victorien qu’est l’Hôtel de Ville, le magnifique bâtiment Art Nouveau de la Glasgow School of Art, conçu par Charles Rennie Mackintosh (un pionnier du design et de l’architecture moderne originaire de Glasgow), ou encore les pics sinusoïdaux ultramodernes du Musée des transports de Riverside, le Riverside Museum, imaginé par Zaha Hadid (parmi les pièces exceptionnelles qui s’y trouvent, on retiendra notamment, à l’extérieur, le Glenlee, un grand voilier du 19e siècle amarré sur la Clyde le long du bâtiment, emblème de la glorieuse tradition de construction navale associée à Glasgow, ainsi que, dans les vastes galeries du musée, des tramways, des trolleys, et autres voitures, bicyclettes et motocyclettes anciennes ainsi que des skateboards).

Toute l'année, la ville s'anime aux rythmes de festivals. Ainsi, chaque saison est propice à une visite. Les visiteurs peuvent découvrir la Glasgow Fair qui se tient chaque année au mois de juillet depuis le XIIe siècle, ou assister au joyeux festival de la fierté LGBT ou de musique celtique traditionnelle, de jazz, du film, de la comédie, des arts visuels. D'autres festivals, comme le Merchant City Festival ou le West End Festival, se déroulent exclusivement dans certains quartiers de la ville.

À deux pas de Buchanan Street et près de la gare Queen Street, la Galerie d’art moderne de Glasgow (GOMA) est le musée d’art moderne le plus visité en Ecosse. Le musée propose des expositions permanentes et temporaires d’artistes écossais, britanniques et internationaux.

Expérimentez l’ambiance étudiante de cette ville universitaire avec les nombreux cafés et bars originaux du West End et dans le quartier anciennement industriel et un brin hipster de Finnieston. Si vous vous sentez d'humeur à magasiner, sachez que Ruthven Mews regroupe plusieurs antiquaires, libraires et disquaires. Sinon, rendez-vous au Style Mile (le principal quartier commerçant qui entoure Buchanan Street comprend des centaines de magasins), ou flânez sur Ingram Street, dans Merchant City. Sur ce boulevard dédié à la mode, vous trouverez des boutiques de créateurs tels qu'Armani, Ralph Lauren, Mulberry et bien d'autres.

Profitez des espaces verts et parcs de la ville ainsi que de la présence de la rivière Clyde pour prendre l’air et vous balader. Kelvingrove Park donne sur l’université et son amphithéâtre accueille des concerts et spectacles au cours de l’année. Le Botanic Garden se distingue par ses douze serres d’inspiration Victoriennes qui abritent notamment des plantes tropicales.

Dégustez un excellent brunch écossais chez Cup Tea Room , le salon de thé figurant parmi les plus renommés de Glasgow, avec son magnifique intérieur carrelé typiquement victorien. On en trouve un autre dans le West End de la ville, ainsi qu’un Cup Tea Garden dans le quartier branché de Merchant City.

Sa scène gaie est tout aussi accueillante et dynamique, avec des pubs, des clubs et des cafés disséminés dans le quartier revitalisé de Merchant City. La majorité des lieux gais se trouvent sur Virginia Street et dans ses environs, dans le joli quartier de Merchant City.

Avec une ambiance et une clientèle assez diversifiée, le John St. Speakeasy organise des événements originaux, y compris la soirée «Bella et The Bear» tous les vendredis, en plus de la soirée pop trash «Sissy Saturdays» qui propose différentes ambiances musicales selon l’étage.

Le Riding Room diverti une clientèle artistique qui aime les nouvelles tendances et le burlesque, la magie et les concerts live, tandis que le plus ancien bar gai d'Écosse, le Waterloo Bar, est classique et sans prétention.

Attirant une foule mixte, lesbienne et gai, le Katie’s est un bar sous-terrain, qui est devenu un succès instantanné dès son ouverture en 2013, avec des DJ en résidence, ses soirées drag et ses soirées open mic.





ON DORT OÙ ?

citizenM Glasgow

Laissez-vous séduire par le design contemporain et luxueux du citizenM de Glasgow. Comme les autres hôtels de cette chaîne, cet hôtel branché offre le luxe contemporain à un prix abordable avec des kiosques d'enregistrement automatisés et une cantine ouverte 24h / 24 servant des petits-déjeuners chauds, du café barista, de délicieuses pâtisseries et des cocktails.

Radisson Blu Hotel Glasgow

À quelques pas des établissements gais, le Radisson Blu Glasgow est un hôtel quatre étoiles de 247 chambres et suites cool et contemporaines. On y trouve le restaurant Collage, qui propose des plats britanniques traditionnels en plus de spécialités du chef qui changent aux saisons. Les autres installations comptent également un bar élégant, une piscine de 15 mètres, un sauna et une salle de sport qui vous permettra de garder la forme.

15Glasgow

15Glasgow est un B&B gay-friendly cinq étoiles situé» dans un quartier résidentiel calme. Cette maison de ville victorienne dispose de cinq grandes suites avec une abondance de caractéristiques architecturales, y compris des corniches complexes et des volets d'origine, complétées par un élégant mobilier moderne. Sans salle à manger dédiée, le petit-déjeuner est servi dans votre chambre et l'option écossaise complète qui comprend bacon Ayrshire et boudin noir Stornoway.

À L’AGENDA !





24 avril au 10 mai 2020 - Glasgow International Festival of Visual Arts

Le Festival International des Arts Visuels de Glasgow est l’un des événements culturels les plus audacieux du Royaume Uni. Il a lieu tous les deux ans et propose des expositions des meilleurs artistes internationaux et locaux, des lauréats du prix Turner aux talents émergents les plus prometteurs.

11 juillet 2020 - Glasgow Mardi Gla

Marche de revendication et de protestation, le Mardi Gla est la manière alternative de célébrer la différence à Glasgow. Tous les événements sont gratuits.

À la mi-août (dates à venir) Pride Glasgow

Pride Glasgow est le festival annuel de la fierté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre qui se tient un long week-end de quatre jours en août. Il s'agit du plus grand festival de fierté organisé en Écosse, regroupant plus de 50 000 personnes, où le défilé et le concert en plein air sont les points culminant et l’occasion de voir de bien des gars sexys portant le kilt… et rien d’autre.

Pour plus d’infos :

Crédits photos :Visit Britain (Simon Winnall / Pride Galsgow / Glasgow Mardi Gla / Glasgow International Festival of Visual Arts /Radisson Blu Hotel Glasgow / Citizen M. / Katie's / John St. Speakeasy / Yves Lafontaine