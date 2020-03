Le Guide LGBT+ de Manchester

Celle qui fut une des villes les plus puissantes du monde au début du XIXe siècle avec la révolution industrielle avant de sombrer dans la crise à la fin du XXe connait depuis vingt ans une belle renaissance, faisant surgir de terre un centre moderne et contemporain. Manchester est considérée comme l'une des villes les plus gay-friendly de Grande-Bretagne, avec Londres et Brighton.

Patrie d'Alan Turing, le célèbre mathématicien gai, la ville se vante d'avoir vu la naissance des ordinateurs et des moteurs Rolls Royce et d'avoir inventé le concept des soldes ! C'est aussi une importante mecque du football (soccer), qui a désormais son musée national.

Avec la grave crise économique des années 80 et la désindustrialisation, la musique a été avec le football un forme d’échappatoire pour Manchester, une manière de s’en sortir et d’oublier les difficultés du quotidien. Les deux groupes les plus connus de Manchester sont The Smiths, et Oasis, mais aussi Joy Division, New Order, Simply Red et The Stone Roses…





QUOI FAIRE… DE JOUR

C’est dans le quartier de Castlefield qu’a commencé l’histoire de Manchester avec l’implantation d’un fort romain dont on peut encore voir les ruines, non loin du Musée des Sciences et de l’Industrie.

Ce musée, connu sous l’acronyme MOSI, est un bon endroit pour commencer une visite de la ville. On y comprend l’importance de cette ville du Nord de l’Angleterre: c’est ici qu’est apparue la révolution industrielle qui a changé la face du monde. Aujourd’hui, Castlefield est un quartier où il fait bon de se promener le long des canaux et des anciens entrepôts réhabilités et boire un verre dans les nombreux bars branchés qui se sont installés ici. C’est un exemple très réussi de reconversion de l’architecture industrielle. Vous pouvez faire une croisière d’une heure sur les canaux, une belle manière de découvrir la ville.

Côté art et culture, la Manchester Art Gallery présente une collection permanente d’artistes du XVIIIe siècle au XXe siècle, comme Gainsborough, Turner, Gauguin ou Renoir. Un beau bâtiment sur trois étages, avec aussi une section sur le design et les arts décoratifs.

Mais le musée qui a le vent en poupe en ce moment c’est la Whitworth Art Gallery, vieille de plus de 125 ans, qui a réouvert ses portes début 2015 après de très gros travaux de rénovation. Le bâtiment est superbe et la collection permanente présente des œuvres d’art moderne et contemporain et aussi des travaux sur le textile.

À voir aussi, dans le quartier un peu excentré de Salford : The Lowry, un bâtiment de très beau design, dédié au peintre de Manchester Laurence Stephen Lowry, qui a peint la vie quotidienne dans cette ville industrielle au début du XXe siècle. Plus de 400 de ses œuvres sont exposées dans le musée.

The Village, un quartier gai dynamique

Manchester est aussi connue dans le monde entier pour Canal Street, l'épine dorsale de son quartier gai, baptisé The Village et particulièrement rendu célèbre par la série Queer As Folk (dans sa première version britannique). Ce Village regroupe près d'une soixantaine d'établissements gais, bars, hôtels, restaurants, boutiques, saunas etc. sur à peine quelques rues.

Avant de sortir dans l'un des clubs, prenez une bouchée au Velvet un club / restaurant populaire et apprécié chez les gais où on peut y faire de belles rencontres ou tout simplement discuter entre amis. Sinon, passez au Via qui sert aussi des plats avant de libérer l'espace plus tard pour danser ou voir un spectacle de cabaret.

Il y a aussi le bar Rem bar qui alterne les soirées cuir et de cabaret avec des drags.

Après le succès remporté avec les emblématiques soirées londoniennes du G-A-Y au Club au Heaven, puis sur Old Compton Street, une succursale G-A-Y Manchester a ouvert ses portes à Manchester avec succès, en plein cœur du quartier gai, avec une clientèle assez jeune (pas surprenant considérant que la ville compte autant d’étudiants) avec des succès et des spéciaux sur l’alcool.

Un pub gai de style plus traditionnel, Churchills propose régulièrement des spectacles de cabaret.

Certains des lieux gays les plus appréciés se trouvent dans les rues adjacentes, comme le légendaire Eagle Manchester réservé aux hommes, qui attire une foule sexy et masculine.

Depuis son ouverture en 1998, l'élégant bar lesbien Vanilla a été nommé à deux reprises meilleur bar du Royaume-Uni par le magazine lesbien Diva et accueille régulièrement des DJ, de petits concerts de musique en direct et des soirées à micro ouverts.

Enfin, essayez le Cruz 101 l'un des clubs gais les plus populaires et les plus anciens du Grand Manchester, se vantant souvent d'être le lieu gai préféré de Manchester. C'est aussi le plus grand club gai de Manchester.

ON DORT OÙ ?

Velvet Hotel

Les fêtards passionnés n'ont pas besoin de chercher plus loin que le Velvet Hotel. Il est situé en plein cœur de l’action du Village gai. Les seize chambres et trois suites penthouse sont décorées individuellement dans un style boudoir industriel, avec de somptueux lits king-size, des lustres et des murs en briques apparentes.

ABode

Ancien entrepôt d'un marchand de coton à quelques minutes de Canal Street, ABode est un hôtel boutique de quatre étoiles qui conserve de nombreuses caractéristiques victoriennes originales mais leur donne une touche britannique moderne. Il y a 61 chambres, dont les plus impressionnantes, de style loft, sont ornées d’œuvres d'artistes de renom tels que David Hockney et Yoko Ono.

The Edwardian Manchester Radisson Blu

Datant de 1853, le grand bâtiment à colonnades du Free Trade Hall est devenu le Radisson Blu Edwardian Manchester, un superbe palace de cinq étoiles, très contemporain, dans un écrin historique. On y trouve 263 chambres et suites confortables, deux restaurants de grande qualité, un bar à champagne, un spa iconique et contemporain.

À L’AGENDA





21 au 31 Août - Manchester Pride

Les célébrations annuelles de la Fierté de Manchester sont parmi les plus dynamiques au monde. Et plusieurs considèrent qu’il s’agit de l’événement LGBT le plus significatif de Grande-Bretagne. Le festival dure toujours sur plus de 10 jours, en août, et se termine par quatre jours intenses remplis d’événements sociaux, artistiques, culturels et sportifs et de partys qui attirent plus de cent mille visiteurs dans le Village, où la circulation automobile est interdite pour l'occasion.

Du 10 au 12 juillet 2020 - Sparkle Festival

Le Sparkle Weekend est la plus grande célébration annuelle de l'identité de genre au monde. Proposant des spectacles d'artistes et de musiciens trans et non binaires, de la nourriture et des rafraîchissements, un bar, des kiosques pour les groupes de soutien et d'organisations LGBT +, et des DJS jouant jusqu'à 20h30 tous les soirs. L’événement gratuit est ouvert à la communauté trans et non binaire, à leurs familles, amis, alliés et à tous ceux qui croient en l'égalité trans et l'égalité des droits humains.

Un weekend de novembre 2020 - Homobloc

Après le succès de sa première édition, l’an dernier, on sait qu’Homobloc (que la presse spécialisée a qualifié de meilleur weekend rave queer de l’année) sera de retour en novembre 2020, dans l’entrepôt Depot (Mayfield) de Manchester, bien que la date n’a pas encore annoncée encore. Au programme une dizaine de DJ, des performeurs et même un yoga de groupe le matin





Pour plus d’infos :

Crédits photos : Visit Britain / Visit Manchester / Cartier Logan / Sparkle Manchester / Manchester Fringe / QX magazine