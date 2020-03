Une loi veut intensifier la répression des LGBT en les envoyant dans des centres de réadaptation

L'Indonésie se dirige vers un durcissement de sa législation qui forcerait les personnes LGBT à suivre un traitement pour «guérir» de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

La loi dite «Family Resilience Bill» forcerait les personnes LGBT à entrer dans des «centres de réadaptation» organisés par le gouvernement, qui pratiqueraient un "traitement" religieux sur les lesbiennes, les gays, les bisexuels ou les transgenres.



Ce projet de loi a été présenté le mois dernier par trois députés à la Chambre des représentants d'Indonésie.



La loi prévoit également que les membres de la famille des personnes LGBT seraient obligés de les dénoncer aux autorités s'ils ne se soumettaient pas volontairement au traitement.



Le projet de loi indique que les personnes LGBT sont une «menace» pour la structure familiale traditionnelle et compare l'homosexualité à l'inceste et au sadomasochisme.



Sodik Mujahid, un homme politique qui soutient le projet de loi, a déclaré au Jakarta Post qu'être LGBT n'est pas une "question privée" en Indonésie, contrairement aux «pays occidentaux». «La pratique de l'homosexualité, ne perturbe-t-elle pas l'avenir de l'humanité?», a-t-il interrogé.



L'homosexualité n'est pas illégale dans la plupart des régions d'Indonésie, mais elle est largement considérée comme un tabou. La loi indonésienne ne protège pas la communauté LGBT contre la discrimination et les crimes de haine, qui sont courants.



Alors que le pays à majorité musulmane évolue vers un plus grand conservatisme, on a assisté à une montée du sentiment anti-LGBT ces dernières années. ,



Les groupes de défense des droits des LGBT considèrent que la nouvelle loi aurait un grave impact sur la communauté LGBT en Indonésie.



Jessica Stern, directrice exécutive du groupe OutRight Action International, a déclaré que le projet de loi intensifierait la «persécution et la haine croissantes» auxquelles sont confrontés les LGBT indonésiens et les rendrait encore plus «vulnérables et isolés».



Alors que le projet de loi attend toujours d'être officiellement présenté au Parlement indonésien, il suscite déjà l'indignation des groupes de défense des droits civiques en raison de son ciblage des personnes LGBT et des dispositions concernant les femmes, qui, selon ce qu'il prévoit, doivent rester au foyer pour «respecter les droits des mari et enfants selon les normes religieuses».