Modus Vivendi : ARMOR LINE

Modus Vivendi («manière de vivre») offre aux hommes des collections de sous-vêtements se rapprochant le plus de leur façon de vivre, en y ajoutant un petit plus punchy et original. Fidèle à son image avant-gardiste, la marque de sous-vêtements Modus Vivendi vient de lancer une collection d’apparence métallique. L’Armor Line, moule toutes les partie du corps quelle recouvre, tout en révélant les formes de ce que les sous-vêtements recouvrent. Les pièces de cette collection sont contrastées, élégantes et sexys, toujours avec une pointe de douceur et d'une qualité haut de gamme.

