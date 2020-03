Grindr vendue avec profit par son propriétaire chinois

Sous pression de Washington, le propriétaire chinois de l'application de rencontres gaies est sur le point de revendre cette appli aux 27 millions d'utilisateurs… et empochera un gain de capital appréciable du même coup.

Samedi, le propriétaire chinois de Grindr a révélé avoir conclu un accord pour la revente de l’application de rencontres pour hommes gais, bisexuels, trans et bi-curieux qu’elle avait acquise il y a quelques années. Elle sera prochainement détenue par une firme américaine, conformément au bon vouloir des États-Unis qui avaient souhaité cette vente en invoquant des raisons de sécurité nationale.

Dans un communiqué transmis à la Bourse de Shenzhen, le spécialiste des jeux en ligne chinois Kunlun Tech a précisé les termes de cet accord qui prévoit la revente de ses 98,59 % dans Grindr, pour un montant d'environ 608,5 millions de dollars.

L’acheteur est un holding peu connu. Basée dans l’État du Delaware, San Vicente Acquisition serait prête à débourser 608 millions de dollars d’ici juin, plus du double du prix total payé par Kunlun entre 2016 et 2018 pour acquérir la start-up basée à Los Angeles.

Cette vente est le dernier effet secondaire d’un bras de fer économique entre les gouvernements américain et chinois. Il y a un an, le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), avait exprimé sa crainte que des informations personnelles et sensibles sur des millions d’Américains, comme la géolocalisation, des échanges privés ou le statut sérologique des utilisateurs, ne tombent entre de mauvaise mains. Coincé, Kunlun a dû céder face aux pressions du CFIUS.

L’application redevient ainsi une propriété américaine. L’un des nouveaux investisseurs s’apprêtant à acquérir Grindr se nomme James Lu, un ancien dirigeant à la société chinoise Baidu. L’identité des autres investisseurs, réunis en consortium, sous la bannière de San Vicente Acquisitions, n’a pas encore été révélée. Le montant de l’accord final serait de 608,5 millions de dollars.

En 2016, la société Kunlun, l’un des principaux protagonistes du marché chinois du jeu vidéo mobile, avait acquis 60% des parts de Grindr pour la somme de 93 millions de dollars. En 2018, le géant chinois avait acheté le reste la société américaine. Depuis, des inquiétudes ont commencé à se faire entendre. Dès son rachat, les sénateurs démocrates américains Edward Markey et Richard Blumenthal ont adressé une lettre à Grindr pour demander des réponses précises sur la façon dont l’application protégerait les données personnelles des utilisateurs sous son propriétaire chinois.

Dans un document publié auprès de la Bourse de Shenzhen Shenzhen Stock Exchange en janvier dernier, Grindr annonçait des revenus records pour l’année 2019 et un nombre d’utilisateurs toujours grandissant.

Grindr est dans la cible d’associations de consommateurs sur la revente des données personnelles de ses quelque 27 millions d’utilisateurs à des entreprises tierces. Une pratique qui violeraient les réglementations de plusieurs pays.