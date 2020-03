Ottawa s'attaque aux thérapies de conversion

Le gouvernement Trudeau devrait déposer lundi un projet de loi pour modifier le Code criminel afin d’interdire les thérapies de conversion, une pratique controversée qui vise à changer l’orientation sexuelle d’une personne.

Pendant la dernière campagne électorale, les libéraux avaient promis des modifications au Code criminel pour interdire, plus particulièrement chez les mineurs, cette pratique dangereuse et désapprouvée scientifiquement . Selon nos informations, certaines mesures proposées par le gouvernement s’appliqueront aussi aux adultes.

On ne choisit pas sa sexualité. On ne choisit pas envers qui l'on est attiré , insiste Bardish Chagger, ministre fédérale de la Diversité, de l’Inclusion et de la Jeunesse.

La science démontre que cette pratique ne fonctionne pas. C’est destructeur, dommageable et ça ne devrait pas exister. — Bardish Chagger, ministre de la Diversité, de l’Inclusion et de la Jeunesse

Le gouvernement fédéral pourrait s'inspirer du projet de loi S-260 présenté à la Chambre haute par le sénateur Serge Joyal en avril 2019.

Celui-ci proposait d’ériger en infraction la publicité de services de thérapie de conversion moyennant rétribution. Il proposait également de rendre illégal le fait « de bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire [...], de la prestation d’une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de 18 ans ». Sa proposition législative était assortie d’une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en 2012 que ce type de thérapie constituait une grave menace pour la santé et les droits des personnes touchées .

La Société canadienne de psychologie (SCP) a fait savoir qu’elle s'oppose à toute thérapie visant à réparer ou à convertir l'orientation sexuelle d'une personne, quel que soit son âge . La SCP souligne que ces interventions peuvent entraîner des conséquences négatives comme la détresse, l’anxiété et la dépression.

Déjà, certaines provinces, dont l’Ontario, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse, ont adopté des mesures pour interdire les thérapies de conversion. Des villes comme Vancouver, Calgary et Edmonton ont aussi banni cette pratique.

L’opposition disposée à collaborer

Pour l’instant, les principaux partis d’opposition à Ottawa semblent bien accueillir l’initiative, même s’ils attendent de prendre connaissance de la législation proposée.

Sans s’avancer sur un éventuel appui au projet de loi libéral, les conservateurs disent s’opposer à toute forme de pseudo-thérapie visant à changer de force l’orientation sexuelle d’un individu , a écrit un porte-parole. Nous tiendrons compte des réformes proposées au Code criminel par les libéraux , a-t-il ajouté.

Le Bloc québécois est en faveur, pourvu que les champs de compétence des provinces et du Québec soient respectés.

Le Nouveau Parti démocratique appuie une modification du Code criminel et demande l’élaboration d’un plan pancanadien pour mettre fin à ces thérapies.

Contestation annoncée

Des groupes accueillent avec méfiance la réforme proposée. Si la loi est adoptée, Campagne Québec-Vie, une organisation religieuse, serait prête à la contester devant les tribunaux au nom de la liberté de conscience et de religion.

Son président, Georges Buscemi, serait même prêt à la défier.