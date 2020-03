100% masculin

Se sentir bien et soi-même sans aucune concession? Rebels Refinery rend cette mission possible grâce à une merveilleuse gamme de produits de soin de la peau pour les hommes insoumis et rebelles et mais néanmoins raffinés.

L’idée d’une gamme de soins pour homme Rebels Refinery, est venue à Eric Falon quand les excès commis dans sa jeune vingtaine ont commencé à le rattraper. Sa peau souffrait, il a alors commencé à emprunter l’hydratant de sa mère, car tous les produits offerts en pharmacie lui paraissaient trop chimiques, ou leur emballage n’était pas attrayant. Avec ses amis Elan Marks et Justin Maclean, il a décidé de lancer Rebel Refinery, entreprise de produits de soins pour homme avec un sens de l’humour (avec un packaging un peu vintage, un peu british), mais surtout avec des produits de grande qualité à prix assez abordables. La gamme propose une douzaine de produits pour les cheveux, le visage et le corps, exempts de produits chimiques dommageables pour la santé. Les formules non testées sur les animaux sont faites au Canada.

Nettoyant pour le visage et la barbe - 150 ml

Nettoie et désinfecte la peau du visage et la barbe en éliminant la saleté et le sébum. Convient à tous les types de peau. Formulé à partir d’aloès, bois de santal, extraits d’orange ainsi qu’à l’acide salicylique aux propriétés antiseptiques et anti acnéiques, il laisse la peau souple et propre.

Exfoliant pour le visage et le corps - 100 ml

Libère la peau des cellules mortes, décongestionne les pores, aide à éliminer les points noirs et les poils incarnés, facilitant un rasage de près. Laisse la peau plus lisse et oxygénée. Pour tous types de peau. Formulé à partir de noyaux de pêches et d’olives, romarin, zeste d’orange et d’acide salicylique (antiseptique / anti acnéique). Pensez-y une fois par semaine et inscrivez-le dans votre routine.

Hydratant anti-rides - 100 ml

Formule non grasse et sans parfum qui aide à nourrir, réguler et protéger la peau de la déshydratation et à prévenir l’apparition des rides. Laisse la peau douce, fraîche et confortable. Formulé à partir d’aloès, d’huile de coco, jojoba, vitamine C et zinc, il aide à conserver l'élasticité et la fermeté de la peau. Même si quelques rides rendent souvent l'homme plus attrayant, laissons le temps... prendre son temps!

Hydratant anti-cernes - 15 ml

Amenez vos yeux en désintox avec cet hydratant naturel pour les yeux. Le mélange de plantes et de caféine réduit l’effet de gonflement des yeux ainsi que des cernes noirs. Ce que vous faites lorsque vous sortez tard le soir vous regarde…. Rebels essaie seulement de vous aider à être plus présentable à votre réveil surtout si vous avez cédulé un important meeting ! Gel hydratant, anti-inflammatoire et apaisant pour le contour des yeux dans un applicateur à bille qui permet de masser et d’activer la circulation sanguine en 2-3 mouvements. Technique minimale. Rendement maximal! Formulé à partir d’aloès, argan, vitamine A et E, et caféine.

Huile pour hydrater la barbe et raser - 30 ml

Assouplie et hydrate la barbe en laissant un parfum frais et subtil sans laisser de sensation grasse sur la peau. Ses propriétés antibactériennes et antiseptiques calment les blessures cutanées légères, aident à réduire l’acné et à éliminer les pellicules dans la barbe. Elle peut être aussi utilisée pour le rasage en appliquant l’huile avant la crème à raser et elle protégera la peau en l’hydratant et en procurant une meilleure glisse. Formulée à partir de romarin, huile d’amande, huiles essentielles d’encens, d’arbre à thé (mélaleula), citron.

2 dans 1 - Gel douche et shampooing - 400 ml

Nettoie en douceur de la tête aux pieds et laisse une fragrance subtile sur la peau. Formulé à partir d’aloès, romarin, extrait de tournesol. Le petit plus : la bouteille comporte des aspérités de chaque côté pour ne pas qu’elle vous glisse entre les mains. C’est ça, Rebels Refinery. Des produits réfléchis pensés pour les humains et non simplement pour le design.

Savon noir à l’huile biologique -130 g

Ce savon noir contient du charbon actif qui absorbe l’excès de sébum, diminue les odeurs de sudation et laisse une sensation rafraîchissante sur la peau. Formulé à partir d’huile de coco, glycérine végétale, bois de santal, charbon actif.

Savon hydratant au sel -131 g

Revitalise, désinfecte et aide à relaxer les muscles grâce à sa composition riche en minéraux 100% naturelle et thérapeutique. Ne pas utiliser sur le

visage. Formulé à partir de sel, huile de coco et huile d’olive.

Lingettes de bambou pour le visage et le corps (30 lingettes)

Faites de bambou naturel, elles sont plus douces que le coton le plus doux et contiennent des propriétés antifongiques naturelles. Ces lingettes biodégra-dables nettoient, exfolient, rafraîchissent et hydratent la peau. Formulées à partir de fibres de bambou, aloès, camomille, extrait de concombre. Enfin des lingettes pour homme, pour celui qui fait du sport et qui a besoin de se rafraîchir. Contenant sympa, « mou » pouvant se glisser n’importe où mais avec un ouverture rabat en plastique plus pratique que l'autocollant traditionnel.

Pâte à coiffer

Pour que vos cheveux restent en place toute la journée peu importe le look. Pâte facile à utiliser pour styliser les cheveux. Tenue moyenne, non collante, fini semi-mat. Parfaite pour définir quelques mèches avec une quantité minime de pâte sans alourdir les cheveux. Formulée à partir d’huile de ricin, cire de lanoline et de carnauba.

Baume à lèvres ananas ou tête de mort

L’utilité rencontre le design avec ce baume à lèvres en forme d’ananas ou de crâne, Hydrate les lèvres et aide à diminuer les feux sauvages. Fragrances de mangue, fraise, menthe, vanille ou fruits tropicaux.. Formulé à partir d’huile de coco, vitamine E, huile d’amande, cire d’abeille, romarin.

En plus, une partie des bénéfices est versée à la fondation Cancer de la Prostate Canada. Vous trouverez la liste complète des points de vente sur le site rebelsrefinery.com et vous pouvez simplement commander en ligne. Disponible au Canada et dans le nord des États-Unis dans les états frontaliers.