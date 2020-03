Protections solaires en crème et en fluide

Conçue pour tous les types de peau, incluant les peaux mixtes, grasses et sensibles le Fluide de Jour Protection Solaire à Large Spectre FPS 30 (65,00 $) protège des coups de soleil et aide à prévenir le photo-vieillissement. Cette protection solaire a la capacité d’inhiber les radicaux libres, toxiques puissants et promoteurs de vieillissement cutané, créés sous l’action des UV.

Sa texture ultralégère est non grasse au fini aérien. Il active et stimule les propres mécanismes naturels de défense et de réparation de la peau, tant au niveau de l’ADN, des cellules (kératinocytes) et des tissus (fibroblastes) offrant ainsi une multi-protection complète contre les effets nocifs des UV.

La Crème de Jour Pro-Derm (53,50 $) devrait être appliquée quotidiennement le matin ou à chaque fois que vous prévoyez être exposé(e) à l’extérieur. Appliquer sur une peau bien asséchée et préalablement nettoyée sur le visage, le cou, la poitrine, les avant-bras et autres parties exposées au soleil. Pour augmenter la résistance de la peau aux polluants et aux rayons UV, appliquer le Sérum-C 10% juste avant la Crème de Jour.