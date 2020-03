Ce nettoyant multifonction, trois en un, est conçu pour laver les cheveux, la barbe et le corps. Il convient à tous les types de cheveux. Enrichi d'extraits de guarana et relevé d'un parfum stimulant de bergamote et de poivre rose pour une fraîcheur vibrante, vous n’avez qu’à appliquer une petite quantité et faire mousser en massant sur la pilosité ou la peau à laver. Bien rincer. Prix : 20$