Quelques pistes pour trouver un nom de chien pas trop cucul

Vous vous demandez certainement sur quoi faut-il se baser pour trouver un nom de chien idéal ! Meilleur et fidèle compagnon de l’homme, le chien est plus qu’un animal, c’est un trésor. Il va s’en doute dire qu’il mérite les meilleurs prénoms de ce monde. Restez connecté pour découvrir 5 astuces qui vous rendront la tâche facile.

La personnalité de votre chien

Dès l’adoption de votre chiot, un premier contact dessine tout de suite le courant qui passera entre vous. Étant donné que votre chien vivra le restant de ces jours à vos côtés, le choix d’un nom de chien fera partie intégrante de son éducation.

Ainsi vous pouviez choisir le nom en étudiant son caractère, sa phobie, sa maturité, mais également sa force et sa passion. À 3 ou 4 jours de cohabitation avec votre chiot, vous pouviez déjà dire s’il est de nature nerveuse ou pas. Si c’est le cas penchez-vous sur un prénom tendre et doux, de sorte qu’il se sente aimé rien qu’à votre appel.

Si votre chien est de nature possessive et impatiente, un prénom doux comme Ange, Choupette, Gentil, Miel, Tiloup, Titou, Zen est également la

bienvenue. Certains chiots ont tendance à préférer la couverture de leur maitre plutôt que leur housse de couette, ces types de chiots manquent de confiance et veulent se sentir protéger. Il est évident qu’un prénom rassurant serait l’idéal, mais attention si ce chiot est un mâle, il faudra lui rappeler son sexe par un prénom vivant et stimulant. Vous pouvez donc lui donner Sam, Cash, Denver, Doug, Enzo, Flique, Illico.

La race et le pelage à prendre en compte

La nature des chiens dépend parfois de leur race et de la couleur de leurs poils. Dans ce concept les prénoms tels que Oréo, Panda, Snoopy, Mikado, Pongo sont employés pour les chiens à poils blanc et noir. Que votre chien soit un chien courant, un Bouledogue français, Berger allemand, un Berger créole, une Caniche, Coton de Tuléar, un Dogue argentin ou un Rottweiler, son prénom peut être inspiré tout simplement de son origine. Vous pouvez par exemple nommer votre chien tout blanc Neige, Ice, et pour d’autres Diamant, Nuage, Perle, Vanille, Casper, Croc-blanc, Avalanche, Alaska, Galak, Yeti.

Parfois il vous suffit d’un court moment de cohabitation pour décrire votre chien. Prenez l’exemple d’un chien qui après une interdiction de toucher un repas passe en votre absence, ouvrir le réfrigérateur pour y déguster son contenu.

Une idée de prénom pour un tel chien serait immédiatement Bandit. Un autre cas, pour un chien bourré d’énergie qui ne se fatigue presque jamais à courir, s’amuser vous lui donnerez sans doute Volcano, Tarzan, Flash ou encore Éclair, Soleil, Piment. Alors analyser pour décrire votre chien peut vous amener à lui trouver un prénom rapidement en un coup d’éclair.

Dans l’appellation du nom de votre animal domestique, vous devez sentir une certaine aisance, une joie et un partage d’onde positive, alors ce nom de chien doit être de préférence court et original. Étant votre compagnon de tous les jours, c’est lui qui égayera vos journées, compatira à vos douleurs dans vos pires moments de vie alors il mérite un prénom digne. Il est celui qui ne renonce jamais, présent dans les pires comme bons moments de votre vie.

Veillez aussi à ne pas lui attribuer un prénom classique ou courant, car il pourrait vous confondre et suivre un autre maître dans la rue, qui aurait donné le même nom à son chien !

L’inspiration pour trouver un nom de chien

D’autres personnes sont tellement passionnées d’un film ou de la vie d’une célébrité que tout de suite, elles attribuent le nom du chien dans ce film ou de cette célébrité. Prenez l’exemple du film d’enquête policière REX ou le chien nommé susnommé est le meilleur des détectives, il finit toujours par dénicher la preuve qu’il faut pour mettre le suspect derrière les barreaux.

En plus de la turbulence d’un chien si vous êtes fan de REX vous pouvez nommer ainsi votre compagnon Fidèle. Il peut arriver qu’une personne vous ait marqué au cours de votre vie et ceci en bien, vous aviez envie d’immortaliser ces moments, vous pourriez appeler votre chien par son nom. Ainsi chaque fois que vous l’appellerez, vous vous souviendrez de ces merveilleux moments, des instants qui font revivre et renaître. Mais il ne faut pas omettre de demander une autorisation au concerné s’il vit toujours afin de ne pas blesser son estime. Les amateurs de lecture peuvent également coller à leurs chiens le nom de leur personnage ou auteur préféré. Même les séries animées ou télévisées peuvent être source d’inspiration ou les chiens qui ont participé au tournage. Certains peuvent piocher dans l’historique de leurs rêves ou ambitions. Le choix du nom de chien peut découler du fait que vous soyez amoureux de la culture d’un pays ou que vous soyez peut-être soudé à vos origines.

L’empathie : un nom à son image

Ce point parait banal, mais est très capital dans l’éducation de votre chien. Il faut garder à l’esprit que votre chien vous retournera l’amour que vous lui donnerez. C’est ainsi que si vous n’êtes pas patient et tout le temps colérique, vous auriez beau lui donnez un nom doux il vous transmettra l’impatience et la colère. Soyez conscient du sentiment que vous aviez à lui éprouver, avant de choisir un prénom, car ce dernier doit pouvoir refléter l’amour que vous lui portez. Choisir un bon nom de chien ne représente donc plus un casse-tête pour vous. Prenez en compte ces astuces et votre chien aura le meilleur prénom qu’il soit. Porter de l’amour, être au petit soin, partager les moments de sa vie avec son chien tout cela est magnifique. Mais n’oubliez pas que tout comme vous il a une origine.