Le James - Libraire de l'Université McGill

La librairie Le James de l’université McGill située à l’extérieur du campus formel, est une boutique conçue comme une extension du campus universitaire du centre-ville de Montréal. La librairie est un espace intégralement connecté au campus, une sorte de catalyseur entre l’université et la ville de Montréal. Elle devient un lieu d’échanges et de fierté académique permettant aux étudiants de s’approprier les lieux.

Implantée sur deux niveaux (rez-de-chaussée et sous-sol), la librairie mise sur un grand escalier central comme outil de circulation et lien visuel. Cet élément s’inspire des traditionnels escaliers extérieurs des bâtiments de l’université McGill que les étudiants ont pris l’habitude d’occuper. Son emplacement stratégique et ses dimensions généreuses procurent une grande source de lumière naturelle au sous-sol, ancrant ainsi cet espace au contexte de la rue. L'escalier surdimensionné inspiré des gradins, crée un lieu de rassemblement qui encourage la création de liens entre les étudiants. Au-dessus de l'escalier, des luminaires industriels vintage ont été installés afin d’adoucir la lumière de cet espace, créant ainsi un lieu confortable et accueillant. Avec ses bornes de recharge intégrées, l'escalier peut accueillir des séances de travail. Ces marches situées à l'entrée de la boutique invitent les étudiants à rester plus longtemps, renforçant ainsi l'idée d'une expansion du campus plutôt que d'un ajout.

L’usage du bambou et la transparence des garde-corps mettent en valeur la structure de béton originale tandis que les estrades encouragent les connections pour faire du grand escalier un lieu de rassemblement propice aux échanges. La librairie Le James contribue à la fierté de la communauté de McGill et renforce le sentiment d’appartenance à cette grande institution.

Au lieu de modifier l'entrée extérieure ou de l'élargir, une mini estrade en bambou est placée dans le hall du bâtiment, à l'entrée de la librairie. Cet espace de détente est utilisé comme clin d’œil au grand escalier et marque ainsi la présence de la librairie Le James dans le domaine semi-public.

Caractéristiques du projet

Le principal matériau choisi pour la librairie Le James est le bambou. Choisi pour sa durabilité et son aspect environnemental, il est utilisé pour l'escalier et pour les planchers de tous les étages de la boutique. Ce matériau crée une connexion fluide entre le rez-de-chaussée et le sous-sol.

L'utilisation de bambou pour l'escalier et la transparence des garde-corps soulignent la structure en béton d'origine. Une des stratégies de conception consistait à donner un aspect industriel à la librairie. Pour ce faire, le béton a été dévoilé, des lampes industrielles vintages ont été ajoutées et tous les services électromécaniques ont été exposés. Une autre stratégie de conception consistait à utiliser une palette de couleurs subtiles et naturelles, de manière à ce que les produits, dont la plupart sont rouges contrastes et attirent les passants. Des lattes en ébène ont été placées sur les comptoirs de service et les côtés de l'escalier afin de mettre en évidence les principaux points d'interaction des étudiants avec la librairie.

Un autre défi consistait à créer un programme flexible. Au cours de l’année, les activités de la librairie varient énormément. La proportion entre le nombre de livres et la quantité de vêtements occupant le magasin varie selon les périodes de pointe. Le mobilier est pensé afin de créer des aménagements distincts s’adaptant aux besoins de la librairie qui varient aux grés des saisons facilitant ainsi la circulation est la sécurité en période de haute fréquentation.SÉbastien Thibert