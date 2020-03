Forger le futur au passé, interprétation d’une époque révolue

Atelier Zébulon Perron a signé l’ambiance accueillante du Restaurant Le Boulevardier et du Bar Lounge Le Flâneur dans le cadre de l’important projet de rénovation de l’Hôtel Le Germain Montréal, fleuron de la bannière hôtelière du Groupe Germain. Le travail de l’atelier, dont la mission est de façonner des connexions sociales à même les lieux, comprend environ huit mille pieds carrés d’espaces symbiotiques sur deux étages, incluant un bar/lounge au rez-de-chaussée et un restaurant au premier étage complémenté d’un escalier de communication faisant office d’élément liant.

« L’architecte en chef du projet de rénovation a choisi une thématique rétro-Expo’67, dans le contexte de Montréal comme ville internationale accueillant le monde entier », raconte Zébulon Perron, fondateur et Directeur créatif de l’atelier. « Le thème et l’immeuble en soi offraient une source d’inspiration riche, mais le défi était d’articuler notre interprétation en deux espaces, et d’établir une connexion fluide entre les deux. »

Dans l’approche de cette seconde collaboration avec le Groupe Germain,

Atelier Zébulon Perron a adopté une interprétation contemporaine de cette époque historique, déroulant les strates d’histoire pour révéler des détails de l’architecture brutaliste du bâtiment d’origine. Béton mis à nu et matériaux bruts ont servi de tableau d’inspiration pour faire contraste à des lignes et des formes épurées appliquées à un design minimaliste, et ce privilégiant l’aménagement de l’espace, les matériaux contemporains et l’éclairage.

L’intrigue par le design

L’un des éléments fondamentaux du processus d’aménagement était de créer un lien affectif et physique entre les deux espaces thématiquement symbiotiques. Dans le but de créer une intrigue, Atelier Zébulon Perron a fait le choix de positionner l’escalier anciennement situé au centre plus près de l’accueil, suscitant chez le client l’envie d’explorer au-delà des confins du lobby. S’élevant à travers le plafond et suspendu par le haut, la structure d’acier et les marches de noyer de ce nouvel escalier sont ceinturés d’un plan vertical de fines barres d’acier, le tout savamment illuminé pour assurer à la fois fonction et esthétisme.

« Les dynamiques sociales et le processus de faciliter l’interaction est une partie importante de notre pratique » explique Perron. « Dans cette optique, nous voulions créer quelque chose d'intéressant d'un point de vue architectural, tout en amenant l’attention vers le fait qu’il se passe quelque chose à l’étage ».

Le Flâneur

Pour l’élaboration d’un bar/lounge au lobby qui soit accueillant, la firme a pensé un espace où les clients de l’hôtel ainsi que les visiteurs locaux pourraient se côtoyer, soit pour le travail, ou simplement pour prendre un verre. Dans une ambiance rétro décontractée et un décor contemporain sans prétention, Le Flâneur atteint cet objectif. Un mélange de convivialité et d’élégance avec des accents contrastants de béton apparent et de matériaux nobles, créant un confort équilibré grâce à des espaces pensés avant tout pour être habités. Boiseries et marbres riches ornent les sols et comptoirs, dans un cadre contemporain où des banquettes et modules de chrome et de velours sont stratégiquement disposés, infusant les lieux d’un confort aux accents rétro.

Une destination en soi, le Bar Flâneur et son offre d’huîtres et de bulles au contribue d’autant plus à l’intrigue entourant l’espace du dessus : Le Boulevardier, nouveau restaurant de 110 places offrant une cuisine française repensée.

Le Boulevardier restaurant

L’escalier du lobby conduisant au premier étage s’élève dans une salle jouissant d’une abondante lumière naturelle et sert de lien à un décor balancé. Des poutres apparentes de béton structurent l’atmosphère contemporaine du restaurant, tout en répliquant l’usage de bois riches et de marbres du Flâneur Bar lounge. Dans l’ambiance feutrée aux accents rétro, où le temps semble s’arrêter, les convives peuvent s’émerveiller à la vue spectaculaire sur le monde en contre-bas, grâce à une abondante fenestration permettant un couloir panoramique sur l’avenue Président Kennedy. Cette baie vitrée sert également de portail visuel vers l’intérieur pour les passants curieux, conçue pour agrémenter la cohorte de convives hôteliers d’une affluence de clients externes.

En plus des baies vitrées et de la connexion qu’elles exercent avec les rues du centre-ville, cette optique élargit l’horizon de manière exponentielle : les plafonds et les murs revêtus de miroirs décuplent l’illusion d’un l’espace qui s’étend au-delà des dimensions réelles.

Sous la tutelle du Chef David Pellizzari, Le Boulevardier s’harmonise à l’ambiance du Flâneur et au thème de la connectivité sociale. Travaillant en étroite collaboration avec un cuisiniste, Atelier Zébulon Perron a réalisé avec brio une continuité entre la cuisine ouverte et l’ambiance de la salle à manger, tout en assurant un maximum d’efficacité pour le chef et l’équipe.

Une ambiance lumineuse

Pour rehausser davantage la vision d’Atelier Zébulon Perron, un design d’éclairage sophistiqué fût intégré aux plans architecturaux dès le début. Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe du studio de design de luminaires montréalais Lambert & Fils, l’Atelier a conçu des scénarios d’éclairage sur mesure, pensés pour capturer l’essence des espaces grâce à des réglages de tonalité, d’intensité et de chaleur. Misant sur les éléments faisant hommage à l’architecture brutaliste du bâtiment d’origine, un plafond de caissons en béton inséré de luminaires de cuivre a été développé sur mesure au-dessus de l’entrée des ascenseurs au rez-de-chaussée, infusant de vie ce parement démodé et invitant à l’exploration des nouveaux lieux. L’éclairage de nuit du Boulevardier offre quant à elle une ambiance plus intime et introspective. La lumière naturelle du jour cède à la luminosité produite par un déploiement de plafonniers recherchés et modernes, complémenté par des appareils rétros plus au sol, ayant pour effet de couper les dîneurs de l’agitation et du bruit de la ville, la transformant en un paysage serein à admirer.

« Ces espaces capturent l’essence de la thématique rétro-internationale du projet de rénovation de l’hôtel, avec l’ajout d’une notion d’élégance contemporaine et non-ostentatoire » résume Zébulon Perron. « Nous avons adopté une approche très détendue de l’élégance, et nous sommes fiers d’avoir réussi notre pari en créant un environnement qui rassemblera les gens au cœur de cette merveilleuse ville.»













À PROPOS D'ATELIER ZÉBULON PERRON

zebulonperron.com Fondé en 2008, Atelier Zébulon Perron offre des services de conception et de réalisation d'aménagements intérieurs, principalement dans le domaine commercial. La démarche distincte privilégiée par Zébulon et son équipe mise sur le design intérieur comme facteur inhérent d'une expérience-client réussie, permettant aux visiteurs de s'approprier les lieux dès leur première visite. Atelier Zébulon Perron voit en chaque projet une opportunité unique de design, proposant un aménagement en synergie avec ses utilisateurs. Comptant à son actif de nombreuses réalisations de diverses échelles, l'Atelier mise sur l'écoute des besoins de ses clients, afin d'allier esthétisme, pérennité et succès commercial.





À PROPOS DE L'HÔTEL LE GERMAIN MONTRÉAL

Situé à deux pas des boutiques, musées, affaires et à un jet de pierre du Quartier des spectacles de Montréal, l’Hôtel Le Germain Montréal est une oasis de tranquillité au cœur de la ville. L’hôtel de 135 chambres a rouvert ses portes l’automne dernier après un audacieux projet de rénovation de 30 millions de dollars qui a duré plus d’un an. Les clients peuvent maintenant profiter d’une expérience de séjour en parfaite harmonie avec leurs besoins, et apprécier les dernières tendances en design et aménagement intérieur.