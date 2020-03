Expos à ne pas manquer à Londres en 2020

Il est toujours possible de faire le plein d'expositions à Londres. Et il y en a pour tous les goûts. Les galeries et musées de Londres sont réputés pour accueillir de fabuleuses expositions temporaires tout au long de l'année. En voici quelques-unes qui risquent d’attirer votre attention.

------------------------------------

Jusqu’au 13 avril 2020





La Royal Academy of Arts présente une exposition consacrée aux utilisations imaginatives et originales du papier par Pablo Picasso. Rassemblant plus de 300 œuvres de toute la carrière de 80 ans de l’artiste, cette exposition révolutionnaire explore les façons dont l’homme a travaillé à la fois sur et avec du papier.

------------------------------------

Jusqu’au 30 avril 2020

L'exposition à L’Hôtel de Ville de Londres présente le travail de Robert Workman, photographe de Gay News, qui a capturé de grands moments de l’histoire des LGBT+. Parmi eux, les premiers rassemblements de la Gay Pride de 1972 jusqu'aux années 1980, l'ouverture de la librairie Gay's the Word en 1972 et les protestations contre un grand magasin concernant le licenciement d'un employé LGBT en 1976. On y trouve également des photos de Denis Lemon, ancien rédacteur en chef de Gay News, ainsi que la diffusion du documentaire, Are you Proud, réalisé par Ashley Joiner et célébrant le mouvement et certaines des réalisations marquantes des militants et activistes LGBT+.

------------------------------------

Jusqu’au 3 mai 2020





L'exposition Toutânkhamon : Trésors du Pharaon (Tutankhamun: Treasures of the Golden Pharaoh) commémore le 100e anniversaire de la découverte de la tombe de Toutânkhamon et représente la dernière occasion de voir ces incroyables objets du patrimoine mondial avant leur retour définitif en Égypte. Découvrez la vie du roi Toutânkhamon à travers plus de 150 pièces authentiques de la tombe, dont plus de 60 voyagent hors de l'Égypte pour la première fois de l'histoire. À la fin de l'exposition, les artefacts seront exposés de manière permanente au Grand Musée Égyptien du Caire, en cours de rénovations et d’agrandissement.

------------------------------------

Jusqu’au 28 juin 2020





Les fans de Tom of Finland afflueront sans aucun doute à la House of Illustration de Londres qui propose une exposition d'œuvres du défunt artiste et illustrateur finlandais. Tom of Finland : Love and Liberation est la première grande exposition britannique du travail de Tom, qui visait «à ne pas créer un idéal, mais à dessiner de beaux hommes qui s'aiment et en sont fiers». Connu pour ses représentations très homoérotiques d'hommes hyper-masculins vêtus de vêtements en cuir de motard qui ont inspiré plusieurs générations d'hommes gais, Tom of FInland a contribué à la virilisation de l’homosexualité dans la seconde moitié du xxe siècle. L’expo londonienne est une véritable célébration des beaux corps costauds et comprend des œuvres rarement vues telles que des linogravures produites en éditions limitées et des images saisissantes de Durk Dehner, co-fondateur de la fondation Tom of Finland, basée à Los Angeles, qui a prêté la plupart des œuvres. Au lancement de l'exposition, Dehner a choisi un portrait de lui-même, âgé de 28 ans. «Il a capturé mon âme; c'était un cadeau d'anniversaire », a-t-il dit, ajoutant:« Nous avons essayé de retirer des choses [des archives] qui surprendraient le public. » Ces images gaies fortes, dont des pièces inspirées de Matisse datant de 1978 et une œuvre représentant un couple interracial qui n'a pas pu être montrée aux États-Unis à l’époque.

------------------------------------

Jusqu’au 28 juin 2020





David Hockney : Drawing from Life est la première grande exposition consacrée aux dessins de l'artiste. Avec environ 150 œuvres provenant de collections publiques et privées du monde entier, l'exposition retrace l'éventail de son art. Parmi les points forts de la rétrospective, figurent une série de nouveaux portraits, des dessins aux crayons de couleur réalisés à Paris au début des années 1970 et des portraits Polaroid composites des années 1980. David Hockney explore sa muse, Celia Birtwell, sa mère, Laura Hockney, et ses amis, le conservateur Gregory Evans et le maître imprimeur Maurice Payne.

------------------------------------

Jusqu'au 6 septembre 2020





Le Tate Modern présente en ce moment une nouvelle exposition audacieuse d’Andy Warhol, racontant l’histoire d’un étranger timide devenu une superstar du pop art. Vous pourrez voir ses images pop emblématiques de Marilyn Monroe, Coca-Cola et Campbell’s Soup Cans, jouer avec ses nuages flottants et découvrir l’affichage multimédia psychédélique de l’Exploding Plastic Inevitable. Les fans de pop art vont être comblés.









BIENTÔT...

------------------------------------

Du 4 avril au 26 juillet 2020





Il s’agit là d’une exposition majeure de l’œuvre de la plus célèbre femme peintre du XVIIe siècle, et c’est à la National Gallery que cela se passera. À une époque où les femmes artistes n’étaient pas la norme, Gentileschi était unique pour avoir une carrière longue et réussie de plus de 40 ans. L’exposition présentera certaines de ses peintures et autoportraits les plus connus, ainsi que des œuvres récemment découvertes.

------------------------------------

Du 25 avril 2020 au 31 janvier 2021





C’est l’exposition la plus complète du Royaume-Uni consacrée à cet accessoire ultime et fascinant qu’est le sac à main. Avec des designs innovants de Mulberry à Karl Lagerfeld, des sacs à main tendance portés par Margaret Thatcher à Sarah Jessica Parker, l’héritage d’Hermès au streetwear de Off-White, et un look exclusif dans le monde de l’usine et de l’atelier, Bags : Inside Out du Victoria And Albert Museum offrira un regard sans précédent sur cette obsession mondiale.

------------------------------------

Du 16 mai au 20 septembre 2020





Cette exposition du Victoria And Albert Museum réunira 200 chefs-d’œuvre, rarement vus pour présenter pour la première fois l’aquarelle primitive comme une forme d’art unifiée. Explorant le développement de l’aquarelle à la Renaissance et à “l’ère de la découverte”, l’exposition Renaissance Watercolors célébrera son rôle central dans la documentation, l’interprétation et la compréhension des lieux, de la nature et des personnes. Les croquis vibrants de Leonardo da Vinci et Sir Anthony Van Dyck, les œuvres très abouties d’Albrecht Dürer et Simon Bening et les portraits-miniatures réalistes de Hans Holbein et Nicholas Hilliard, retraceront ainsi comment l’aquarelle a évolué à partir des marges des manuscrits enluminés jusqu’à gagner son indépendance en tant que puissante forme d’art à part entière.

------------------------------------

Du 27 juin 2020 au 10 janvier 2021





À l’été 2020, le Victoria and Albert Museum inaugurera une exposition majeure sur l’une des histoires les plus inspirantes, emblématiques et imaginatives de tous les temps : Alice’s Adventures in Wonderland. Ce voyage immersif et époustouflant dans le terrier d’un lapin explorera le phénomène mondial qu’est Alice aux Pays des Merveilles à travers l’art, la littérature, le cinéma, la musique et la mode dans l’extravagance numérique des écrans multimédias. Détaillant ses origines, adaptations et réinventions sur 157 ans, Alice: curiouser and curiouser retracera son évolution du manuscrit à un phénomène mondial apprécié de tous les âges.

------------------------------------

Du 25 juillet au 4 octobre 2020





Ce n’est pas une expo en soi, mais c’est le seul moment de l’année, en 2020 où il est possible de visiter les 19 splendides appartements officiels de Buckingham Palace, l’un des quelques palais royaux encore en fonction aujourd’hui dans le monde entier. En effet, durant l’absence de la Reine pour ses vacances à Balmoral, le palais est ouvert au public, et on peut admirer la décoration de ces superbes appartements qui se compose des plus grands trésors de la collection royale, parmi lesquels des tableaux de Rembrandt, Rubens et Canaletto.

------------------------------------

Par ailleurs, saviez-vous que la plupart des collections permanentes des musées à Londres sont gratuites, même celles des musées Londres les plus prestigieux comme le British Museum, le Tate Modern, le Natural History Museum of London, et bien d’autres ? Profitez donc de votre séjour à Londres pour découvrir gratuitement la splendide collection égyptienne du British Museum. Les œuvres de Picasso, Dali et Warhol au Tate Modern, ainsi, tout le monde peut profiter pendant quelques heures, ou quelques minutes, des richesses qu'un musée Londres a à offrir !

Pour plus d’infos :